İşsizlik Temmuz'da yüzde 10,8'e yükseldi

Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ Alkoçlar Exclusive Alaçatı Hotel

Portföyünde üç otel bulunan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm’in borçlarını yeniden vadelendirmek ve icra takibinden kurtulmak için mahkemeden konkordato talep ettiği belirtildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne sunulan konkordato talebi davasının dilekçesinde şirketin icra takipleri baskısı nedeniyle faaliyetlerini sürdürememe riski yaşadığı ifade edildi. Dilekçede ayrıca şirketin yaşadığı nakit sıkıntısının da geçici olduğu ifade edildi.

Alkoçlar Otelcilik ve Turizm, 64,8 milyon TL’lik borcun ödenmesi için süre talep ediyor. Şirketin talebi söz konusu borçların geri ödemesinin 9 ay ertelenmesi ve ardından da 3 yıl içinde 3 eşit taksitte ödenmesi yönünde.

Hürriyet gazetesine konuşan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm avukatı Emre Ergenç, şirketin devamlılığını sağlamak istediklerini ifade etti:

Başvuru ile tüm paydaşlar korunması amaçlanıyor. Bin 300 kişiye istihdam sağlayan şirketin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Bankalar yüksek faizle dahi kredi kullandırmıyor. Bu nedenle geçici nakit sıkıntısı oluştu. Nakit akışını düzenlemek ve yeni sezona sorunsuz girebilmek için vadeli konkordato ile borçları yeniden yapılandırmayı talep ettik.”

Konkordato nedir?

Konkordato, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntem.

Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oranda ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliği taşıyor.

Konkordato başvurusu kabul edilen şirketlerde alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredilerini isteyemiyor, ipotekler satışa çıkarılamıyor ve devlet bir çeşit geçici koruma sağlamış oluyor.

Konkordato, borçlu şirketlerin mali durumunu düzeltip iflastan kurtulmasını ve alacaklıların da belli bir vadeyle alacaklarını temin etmelerini amaçlıyor.