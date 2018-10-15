İşsizlik Temmuz'da yüzde 10,8'e yükseldi
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Özet
- Temmuz ayında işsizlik yüzde 10,8'e yükseldi, yıllık bazda işsiz sayısı 88 bin arttı.
- 3 otel sahibi Alkoçlar Otelcilik ve Turizm, 65 milyon TL'ye yakın borcunu yapılandırmak için konkordato talebinde bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı olayını telefonda görüştü.
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Son dakikaİşsizlik Temmuz'da %10,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 10,8'e yükseldi.
İşsizlik Haziran'da yüzde 10,2, Temmuz 2017'de ise yüzde 10,6 idi.
Temmuz'da işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3,53 milyona yükseldi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 11'de kaldı.
Temmuz ayında işgücü göstergeleri:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı olayını konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştüğü ve iki liderin 2 Ekim’den bu yana kayıp olan Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı konusunda temaslarda bulunduğu belirtildi.
Erdoğan ve Kral Selman’ın yaklaşık iki hafta önce İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için kurulan ortak çalışma grubunun önemine vurgu yaptığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddialarının doğrulanması durumunda ABD’nin Suudi Arabistan’a yanıtının sert olacağını ifade etmiş, Suudi Arabistan da ‘tehditlere misliyle karşılık vereceğini’ söylemişti.
Otel işletmecisi Alkoçlar konkordato ilan etti
Portföyünde üç otel bulunan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm’in borçlarını yeniden vadelendirmek ve icra takibinden kurtulmak için mahkemeden konkordato talep ettiği belirtildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne sunulan konkordato talebi davasının dilekçesinde şirketin icra takipleri baskısı nedeniyle faaliyetlerini sürdürememe riski yaşadığı ifade edildi. Dilekçede ayrıca şirketin yaşadığı nakit sıkıntısının da geçici olduğu ifade edildi.
Alkoçlar Otelcilik ve Turizm, 64,8 milyon TL’lik borcun ödenmesi için süre talep ediyor. Şirketin talebi söz konusu borçların geri ödemesinin 9 ay ertelenmesi ve ardından da 3 yıl içinde 3 eşit taksitte ödenmesi yönünde.
Hürriyet gazetesine konuşan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm avukatı Emre Ergenç, şirketin devamlılığını sağlamak istediklerini ifade etti:
Konkordato nedir?
Konkordato, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntem.
Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oranda ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliği taşıyor.
Konkordato başvurusu kabul edilen şirketlerde alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredilerini isteyemiyor, ipotekler satışa çıkarılamıyor ve devlet bir çeşit geçici koruma sağlamış oluyor.
Konkordato, borçlu şirketlerin mali durumunu düzeltip iflastan kurtulmasını ve alacaklıların da belli bir vadeyle alacaklarını temin etmelerini amaçlıyor.