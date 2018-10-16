Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda yapılan arama 9 saat sürdü

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Özet

  1. Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki arama 9 saat sürdü.
  2. TÜİK Ağustos ayı sanayi üretimi verisini 10.00'da açıklayacak.
  3. Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi.

Canlı anlatım

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Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti

Trafik polisi
Getty Images

Trafik cezalarını yeniden düzenleyen ve cezalarda artırım öngören kanun teklifi Meclis’in İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Hangi trafik kuralı ihlâline ne ceza öngörülüyor?

  • Kırmızı ışıkta geçmek: Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle ehliyetleri alınacak.
  • Hız sınırı ihlâli: Hız sınırlarında ‘yüzde 10 ila 30’ ve ‘yüzde 30 üzeri’ şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, ‘yüzde 50'den fazlası’ kademesinin de eklenmesiyle 3'e çıkarılıyor. Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 TL, yüzde 30-50 aşmada 488 TL, yüzde 50'den fazla aşmada ise 1.000 TL idari para cezası uygulanacak.
  • İzinsiz yolcu taşıma: ‘Korsan taksicilik’ olarak da adlandırılan izinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı ile mücadele kapsamında aracı, tescil amacı dışında veya güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve 1000 TL, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2 bin 18 TL, çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5.010 TL idari para cezası uygulanacak.

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda 9 saat süren arama

Olay yeri inceleme ekipleri
EPA
Olay yeri inceleme ekipleri dün akşam 19.30 sularında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda aramalara başladı.

İstanbul Emniyeti’nden ekipler, Suudi yetkililerle birlikte dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluk binasında arama ve incelemelerde bulundu.

Gece geç saatlere kadar yaklaşık 9 saat süren incelemelerde 2 Ekim’de Başkonsolosluk binasına girip kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı’ya dair izler arandı.

Luminol
Getty Images
Başkonsolosluk binasında lunminol olarak adlandırılan özel bir ışıkla DNA örneği arandı.

Başkonsolosluğun bahçesinden toprak numunesi alarak laboratuvara götüren inceleme ekipleri aramalarda köpekler de kullandı.

Olay yeri inceleme ekipleri.
Reuters
Başkonsolosluk binasının çatısında da aramalar yürütüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri.
AFP
Olay yeri inceleme ekiplerinin aramaları sabaha karşı 4.25'e kadar devam etti.

Başkonsolosluk binasının çatısında da aramalar ve incelemeler yapıldığı görüldü.

Dün akşam 19.30 sularında Başkonsolosluk binasına gelen inceleme ekiplerinin bu sabaha karşı 04.25 civarında binadan ayrıldığı belirtildi.

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