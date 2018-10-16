Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda yapılan arama 9 saat sürdü
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Özet
- Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki arama 9 saat sürdü.
- TÜİK Ağustos ayı sanayi üretimi verisini 10.00'da açıklayacak.
- Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi.
Canlı anlatım
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Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti
Trafik cezalarını yeniden düzenleyen ve cezalarda artırım öngören kanun teklifi Meclis’in İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Hangi trafik kuralı ihlâline ne ceza öngörülüyor?
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda 9 saat süren arama
İstanbul Emniyeti’nden ekipler, Suudi yetkililerle birlikte dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluk binasında arama ve incelemelerde bulundu.
Gece geç saatlere kadar yaklaşık 9 saat süren incelemelerde 2 Ekim’de Başkonsolosluk binasına girip kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı’ya dair izler arandı.
Başkonsolosluğun bahçesinden toprak numunesi alarak laboratuvara götüren inceleme ekipleri aramalarda köpekler de kullandı.
Başkonsolosluk binasının çatısında da aramalar ve incelemeler yapıldığı görüldü.
Dün akşam 19.30 sularında Başkonsolosluk binasına gelen inceleme ekiplerinin bu sabaha karşı 04.25 civarında binadan ayrıldığı belirtildi.