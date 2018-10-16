Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda yapılan arama 9 saat sürdü

EPA Olay yeri inceleme ekipleri dün akşam 19.30 sularında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda aramalara başladı.

İstanbul Emniyeti’nden ekipler, Suudi yetkililerle birlikte dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluk binasında arama ve incelemelerde bulundu.

Gece geç saatlere kadar yaklaşık 9 saat süren incelemelerde 2 Ekim’de Başkonsolosluk binasına girip kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı’ya dair izler arandı.

Getty Images Başkonsolosluk binasında lunminol olarak adlandırılan özel bir ışıkla DNA örneği arandı.

Başkonsolosluğun bahçesinden toprak numunesi alarak laboratuvara götüren inceleme ekipleri aramalarda köpekler de kullandı.

Reuters Başkonsolosluk binasının çatısında da aramalar yürütüldü.

AFP Olay yeri inceleme ekiplerinin aramaları sabaha karşı 4.25'e kadar devam etti.

Başkonsolosluk binasının çatısında da aramalar ve incelemeler yapıldığı görüldü.

Dün akşam 19.30 sularında Başkonsolosluk binasına gelen inceleme ekiplerinin bu sabaha karşı 04.25 civarında binadan ayrıldığı belirtildi.