Cermal Kaşıkçı olayı: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'de

Suudi Arabistan onay verdiğinde konsolsun evi de aranacak. Aramanın başlanması için ortak mutabakat gerekiyor. Bu sağlandığında olacak arama. Biz bu meseleyi çok ciddi bir şekilde ele almak zorundayız. Bu sadece dünyanın takip ettiği bir mesele değil, bizim hukuk sistemimiz için de bir imtihan... Esas söz yargının ve hukukun sözüdür. Deliller, kantılar ortaya çıktığında bir kanaate varmamız mümkün olacak."