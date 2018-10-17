Cermal Kaşıkçı olayı: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'de

Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Ankara'da.
  2. Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Cemal Kaşıkçı olayını görüşmesi bekleniyor.
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hazine'nin tahvil ihracına ilgi, ülkeye duyulan güvenin kanıtı.
  4. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin bugün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansını araması bekleniyor.
  5. İçişleri Bakanı Soylu: Rezidansın aranmasında mutabakat bekliyoruz

Canlı anlatım

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Rezidansın aranmasında mutabakat bekliyoruz

Süleyman Soylu
Getty Images

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansının aranması için bir mutabakat beklediklerini ifade etti:

Suudi Arabistan onay verdiğinde konsolsun evi de aranacak. Aramanın başlanması için ortak mutabakat gerekiyor. Bu sağlandığında olacak arama. Biz bu meseleyi çok ciddi bir şekilde ele almak zorundayız. Bu sadece dünyanın takip ettiği bir mesele değil, bizim hukuk sistemimiz için de bir imtihan... Esas söz yargının ve hukukun sözüdür. Deliller, kantılar ortaya çıktığında bir kanaate varmamız mümkün olacak."

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Son dakikaABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi başladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan ziyareti sonrası Ankara'ya ulaştı. Pompeo Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.

Pompeo'nun daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de biraraya gelmesi bekleniyor.

Ziyaretin ana gündem maddesi 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı.

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Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansının bugün aranması bekleniyor

Harita
BBC

İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında olay yeri inceleme ekiplerinin bugün Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El-Uteybi’nin rezidansında aramalara başlaması bekleniyor.

Dün önce rezidansın aranacağı yönünde haberler çıkmış, ardından El-Uteybi’nin sürpriz bir biçimde ülkesine döndüğü açıklanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkonsolos’un Suudi Arabistan’a gitmesinin önünde bir engel olmadığını ifade etmişti.

Bugün Wall Street Journal gazetesi’nde yer alan bir haberde ise Washington Post’un Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Başkonsolos El-Uteybi’nin önünde öldürüldüğü iddiası yer aldı ve Suudi Arabistan’ın dün Türk yuetkililere rezidansta arama izni vermediği ifade edildi.

Wall Street Journal haberinin detaylarını okumak için tıklayın.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bugün Türkiye’de olacak

Mike Pompeo
Reuters

Washington Post’un Suudi Arabistan vatandaşı yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma ve diplomatik temaslar kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye’de görüşmeler yapacak.

Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Pompeo, dün de Suudi Arabistan’da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed ile bir araya gelmiş, görüşmelerin ardından yapılan kısa açıklamada Pompeo şunları söylemişti:

Bu görüşmelerden çıkardıklarıma göre, Suudi yönetimi, Suudi üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere, yaşananlardan sorumlu olanları bulma ve tüm gerçekleri ortaya çıkarma konusunda ciddi kararlılık içerisinde. Başkan Trump, Türkiye'yi ziyaret etmemi ve yetkili kişilerle görüşmemi istedi. Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz.”

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