Cermal Kaşıkçı olayı: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'de
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Özet
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Ankara'da.
- Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Cemal Kaşıkçı olayını görüşmesi bekleniyor.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hazine'nin tahvil ihracına ilgi, ülkeye duyulan güvenin kanıtı.
- İstanbul Emniyeti'ne bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin bugün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansını araması bekleniyor.
- İçişleri Bakanı Soylu: Rezidansın aranmasında mutabakat bekliyoruz
Canlı anlatım
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Rezidansın aranmasında mutabakat bekliyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansının aranması için bir mutabakat beklediklerini ifade etti:
Son dakikaABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi başladı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan ziyareti sonrası Ankara'ya ulaştı. Pompeo Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.
Pompeo'nun daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de biraraya gelmesi bekleniyor.
Ziyaretin ana gündem maddesi 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı.
Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansının bugün aranması bekleniyor
İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında olay yeri inceleme ekiplerinin bugün Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El-Uteybi’nin rezidansında aramalara başlaması bekleniyor.
Dün önce rezidansın aranacağı yönünde haberler çıkmış, ardından El-Uteybi’nin sürpriz bir biçimde ülkesine döndüğü açıklanmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkonsolos’un Suudi Arabistan’a gitmesinin önünde bir engel olmadığını ifade etmişti.
Bugün Wall Street Journal gazetesi’nde yer alan bir haberde ise Washington Post’un Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Başkonsolos El-Uteybi’nin önünde öldürüldüğü iddiası yer aldı ve Suudi Arabistan’ın dün Türk yuetkililere rezidansta arama izni vermediği ifade edildi.
Wall Street Journal haberinin detaylarını okumak için tıklayın.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bugün Türkiye’de olacak
Washington Post’un Suudi Arabistan vatandaşı yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma ve diplomatik temaslar kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye’de görüşmeler yapacak.
Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.
Pompeo, dün de Suudi Arabistan’da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed ile bir araya gelmiş, görüşmelerin ardından yapılan kısa açıklamada Pompeo şunları söylemişti: