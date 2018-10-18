Cemal Kaşıkçı olayı: Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansı arandı
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Özet
- Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El-Uteybi'nin rezidansı dün gece arandı.
- Olay yeri inceleme ekipleri rezidansta çok sayıda delil topladı.
- 2019 bütçesi Meclis'e sunuldu; İlk görüşmeler Plan-Bütçe Komisyonu'nda olacak.
- Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Canlı anlatım
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Sosyal medyada Ara Güler anılıyor: 'Güle güle büyük usta'
90 yaşında hayatını kaybeden usta fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler, sosyal medyanın en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda.
Siyasilerden sanatçılara çok sayıda kişi Ara Güler'e olan sevgilerini dile getiriyor, başsağlığı mesajlarını paylaşıyor:
Magnum fotoğrafçısı Nikos Ekonomopoulos da Instagram'dan yaptığı paylaşımda Ara Güler'in ardından "Seni özleyeceğim dostum" dedi.
Trafik cezalarını ağırtlaştıran kanun teklifi Meclis'ten geçti
Trafik cezalarını yeniden düzenleyen ve cezalarda artırım öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Hangi trafik kuralı ihlâline ne ceza öngörülüyor?
Cemal Kaşıkçı olayı: Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansı arandı
İstanbul Emniyeti’ner bağlı olay yeri inceleme ekipleri, dün öğleden sonra Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El Uteybi’nin rezidansındaki aramaları tamamladı.
Bugün sabaha karşı 01.40 sularında sona eren arama ve incelemelerin ardından çok sayıda delilin toplanarak rezidanstan çıkarıldığı ve ekip araçlarına alındığı görüldü.
Daha sonra olay yeri inceleme ekiplerinin Pazartesi gecesi aranan Başkonsolosluk binasına da geçerek orada da çalışmalar yürüttüğü görüldü.
Cemal Kaşıkçıolayı hakkında neler biliniyor?
Şu ana kadar her iki binadan toplanan delillere dair herhangi bir açıklama yapılmış değil.
Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmiş, kendisinden daha sonra haber alınamamıştı.
Yabancı medyaya ve Türk basın kuruluşlarına konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne işaret eden ses ve video kayıtlarının olduğunu ifade etmişlerdi.