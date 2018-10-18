Cemal Kaşıkçı olayı: Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansı arandı

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İstanbul Emniyeti’ner bağlı olay yeri inceleme ekipleri, dün öğleden sonra Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El Uteybi’nin rezidansındaki aramaları tamamladı.

Bugün sabaha karşı 01.40 sularında sona eren arama ve incelemelerin ardından çok sayıda delilin toplanarak rezidanstan çıkarıldığı ve ekip araçlarına alındığı görüldü.

Daha sonra olay yeri inceleme ekiplerinin Pazartesi gecesi aranan Başkonsolosluk binasına da geçerek orada da çalışmalar yürüttüğü görüldü.

Cemal Kaşıkçıolayı hakkında neler biliniyor?

Şu ana kadar her iki binadan toplanan delillere dair herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmiş, kendisinden daha sonra haber alınamamıştı.

Yabancı medyaya ve Türk basın kuruluşlarına konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne işaret eden ses ve video kayıtlarının olduğunu ifade etmişlerdi.