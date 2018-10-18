Cemal Kaşıkçı olayı: Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansı arandı

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Özet

  1. Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El-Uteybi'nin rezidansı dün gece arandı.
  2. Olay yeri inceleme ekipleri rezidansta çok sayıda delil topladı.
  3. 2019 bütçesi Meclis'e sunuldu; İlk görüşmeler Plan-Bütçe Komisyonu'nda olacak.
  4. Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Canlı anlatım

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Sosyal medyada Ara Güler anılıyor: 'Güle güle büyük usta'

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90 yaşında hayatını kaybeden usta fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler, sosyal medyanın en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Siyasilerden sanatçılara çok sayıda kişi Ara Güler'e olan sevgilerini dile getiriyor, başsağlığı mesajlarını paylaşıyor:

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Magnum fotoğrafçısı Nikos Ekonomopoulos da Instagram'dan yaptığı paylaşımda Ara Güler'in ardından "Seni özleyeceğim dostum" dedi.

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Trafik cezalarını ağırtlaştıran kanun teklifi Meclis'ten geçti

Trafik Polisi
Getty Images

Trafik cezalarını yeniden düzenleyen ve cezalarda artırım öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Hangi trafik kuralı ihlâline ne ceza öngörülüyor?

  • Kırmızı ışıkta geçmek:Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle ehliyetleri alınacak.
  • Hız sınırı ihlâli:Hız sınırlarında ‘yüzde 10 ila 30’ ve ‘yüzde 30 üzeri’ şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, ‘yüzde 50'den fazlası’ kademesinin de eklenmesiyle 3'e çıkarılıyor. Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 TL, yüzde 30-50 aşmada 488 TL, yüzde 50'den fazla aşmada ise 1.000 TL idari para cezası uygulanacak.
  • İzinsiz yolcu taşıma:‘Korsan taksicilik’ olarak da adlandırılan izinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı ile mücadele kapsamında aracı, tescil amacı dışında veya güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve 1000 TL, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2 bin 18 TL, çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5.010 TL idari para cezası uygulanacak.

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Cemal Kaşıkçı olayı: Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansı arandı

Olay yeri inceleme ekipleri
Getty Images

İstanbul Emniyeti’ner bağlı olay yeri inceleme ekipleri, dün öğleden sonra Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El Uteybi’nin rezidansındaki aramaları tamamladı.

Bugün sabaha karşı 01.40 sularında sona eren arama ve incelemelerin ardından çok sayıda delilin toplanarak rezidanstan çıkarıldığı ve ekip araçlarına alındığı görüldü.

Daha sonra olay yeri inceleme ekiplerinin Pazartesi gecesi aranan Başkonsolosluk binasına da geçerek orada da çalışmalar yürüttüğü görüldü.

Cemal Kaşıkçıolayı hakkında neler biliniyor?

Şu ana kadar her iki binadan toplanan delillere dair herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmiş, kendisinden daha sonra haber alınamamıştı.

Yabancı medyaya ve Türk basın kuruluşlarına konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne işaret eden ses ve video kayıtlarının olduğunu ifade etmişlerdi.

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