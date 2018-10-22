Cemal Kaşıkçı soruşturması: 5 başkonsolosluk çalışanı tanık olarak ifade veriyor

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Yeni Şafak gazetesi, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından üst düzey Suudi güvenlik görevlisi olan Maher Abdülaziz Mutreb’in dört kez Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı aradığını yazdı.

Gazetenin ismini açıklamayan kaynaklara dayanan haberinde şu iddialar yer alıyor:

Quote Message: Mutreb, İstanbul Başkonsolosu’nun odasından cep telefonuyla, Veliaht’ın Ofis Müdürü Bedr el Asakir’in cep telefonunu aradı. Mutreb’in Asakir dışında ABD’deki bir numarayla irtibat kurduğu belirlendi. Mutreb’in ABD’de aradığı numaranın Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Washington Büyükelçiliği yapan kardeşi Halid bin Selman olduğu ihtimali üzerinde duruluyor." Mutreb, İstanbul Başkonsolosu’nun odasından cep telefonuyla, Veliaht’ın Ofis Müdürü Bedr el Asakir’in cep telefonunu aradı. Mutreb’in Asakir dışında ABD’deki bir numarayla irtibat kurduğu belirlendi. Mutreb’in ABD’de aradığı numaranın Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Washington Büyükelçiliği yapan kardeşi Halid bin Selman olduğu ihtimali üzerinde duruluyor."

Maher Abdulaziz Mutreb kim?

Mutreb'in 2000'li yıllarda iki yıl boyunca Londra'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinde çalıştığı düşünülüyor. İngiltere hükümeti tarafından2007 yılında yayımlanan bir resmi diplomatik listede bu isimde biri Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde başkatip olarak görevli görünüyor.

Amerikan CNN televizyonuLondra'dan Mutreb'i tanıyan bir kaynağın onu Suudi istihbaratında albay olarak tanımladığını aktardı. Arapçada telefonla arayanların kimliğini bildiren yaygın bir ugulama olanMenoM3ay'da da Mutreb kraliyet sarayında albay rütbesiyle görevli olarak görünüyor.

Ayrıca bu yılın Mart ayından bu yana çekilmiş fotoğraflar Mutreb'in bir kaç ay içinde en az üç kez Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile birlikte seyahat ettiğini belgeliyor.

Bu da Mutreb'in üst düzey bir güvenlik görevlisi olabileceği savını güçlendiriyor.