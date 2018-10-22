Cemal Kaşıkçı soruşturması: 5 başkonsolosluk çalışanı tanık olarak ifade veriyor

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Özet

  1. Cemal Kaşıkçı soruşturması: 5 başkonsolosluk çalışanı tanık olarak ifade veriyor
  2. Yeni Şafak gazetesi, Suudi üst düzey güvenlik görevlisi Mutreb'in Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra 4 kez Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aradığını öne sürdü.
  3. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasında sorgulanmadan 7-8 dakika içerisinde boğularak öldürüldüğünü iddia etti.
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  5. Motorinin litre fiyatına 25 kuruş indirim yapıldı.

Canlı anlatım

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  1. Kaşıkçı soruşturması: 5 başkonsolosluk çalışanı tanık olarak ifade veriyor

    konsolosluk
    Copyright: Getty Images

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda çalışan 5 kişinin tanık olarak ifade vermek için adliyede olduğu bildirildi.

    DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başkonsolosluk çalışanı toplam 45 kişinin ifadesine başvuracak.

    Cuma günü de başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alınmıştı.

  2. Adnan Oktar soruşturmasında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Adnan Oktar
    Copyright: DHA

    Adnan Oktar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü İstanbul'da olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar, Temmuz ayında evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

    Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 170'ten fazla kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı" dahil 32 suçlamadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

    Adnan Oktar kimdir: 1970'lerde kurduğu 'Adnan Hoca Grubu'ndan, 32 ayrı suçlamayla gelen gözaltıya

  3. TÜİK: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Eylül'de %10,14 arttı

    istanbul
    Copyright: Getty Images

    TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Eylül'de bir önceki aya göre %10,14 arttı.

    Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %10,52, imalat sanayi sektöründe ise %10,14 artış gerçekleşti.

  4. Motorine 25 kuruş indirim yapıldı, pompa fiyatı değişmeyecek

    Benzin istasyonu
    Copyright: Getty Images

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS, hafta sonu motorinin litre fiyatına 25 kuruş indirime gidildiğini açıkladı. Otogazda 10 kuruş indirim yapıldı.

    Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler ÖTV payı üzerinde yapıldığı için pompa fiyatında bir değişiklik olmayacak.

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  5. Abdülkadir Selvi: Kaşıkçı 7-8 dakika içerisinde öldürüldü

    Kaşıkçı
    Copyright: Getty Images

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cemal Kaşıkçı’nın nasıl öldürüldüğüne dair bir yazı kaleme aldı:

    Abdülkadir Selvi
    Copyright: Hürriyet Gazetesi
    Quote Message: Cemal Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü saat 13.14’te Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan içeriye giriyor.Doğrudan Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin makamına alınıyor. Herhangi bir sorguya dahi gerek duyulmadan Suudi Arabistan’dan gelen infaz timi tarafından boğularak öldürülüyor. Boğma işlemi 7-8 dakika sürüyor. Kaşıkçı’nın cep telefonu ile kolundaki akıllı saati Apple Watch’un eşleştiği bilindiği için çalıştırılmak isteniyor. Bunun için önce parmağı kesilip parmak izinden açılmaya çalışılıyor. Ama başarılı olamıyorlar. Suudilerin açıkladığı şekilde bir arbede veya sorgulama yaşanmıyor. İnfaz timinin kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada Kaşıkçı, doğal bir refleks olarak direnmeye çalışıyor. Bir poşet ya da ipi andıran plastik bir malzeme ile boğuluyor. Sonra vahşetin ikinci bölümüne geçiyorlar. Adli tıp kurumu başkanı Al Tubaigy, müzik açıp cesedi 15 parçaya ayırıyor. Bunların hepsi başkonsolosun makamında gerçekleşiyor.”

    Selvi, yaşananların tamamının olayla ilgili ses kaydında belgelendiğini iddia ediyor.

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  6. Yeni Şafak: Mutreb, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 4 kez aradı

    Mutreb
    Copyright: AFP

    Yeni Şafak gazetesi, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından üst düzey Suudi güvenlik görevlisi olan Maher Abdülaziz Mutreb’in dört kez Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı aradığını yazdı.

    Gazetenin ismini açıklamayan kaynaklara dayanan haberinde şu iddialar yer alıyor:

    Quote Message: Mutreb, İstanbul Başkonsolosu’nun odasından cep telefonuyla, Veliaht’ın Ofis Müdürü Bedr el Asakir’in cep telefonunu aradı. Mutreb’in Asakir dışında ABD’deki bir numarayla irtibat kurduğu belirlendi. Mutreb’in ABD’de aradığı numaranın Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Washington Büyükelçiliği yapan kardeşi Halid bin Selman olduğu ihtimali üzerinde duruluyor."

    Maher Abdulaziz Mutreb kim?

    Mutreb'in 2000'li yıllarda iki yıl boyunca Londra'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinde çalıştığı düşünülüyor. İngiltere hükümeti tarafından2007 yılında yayımlanan bir resmi diplomatik listede bu isimde biri Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde başkatip olarak görevli görünüyor.

    Amerikan CNN televizyonuLondra'dan Mutreb'i tanıyan bir kaynağın onu Suudi istihbaratında albay olarak tanımladığınıaktardı. Arapçada telefonla arayanların kimliğini bildiren yaygın bir ugulama olanMenoM3ay'da da Mutreb kraliyet sarayında albay rütbesiyle görevliolarak görünüyor.

    Ayrıca bu yılın Mart ayından bu yana çekilmiş fotoğraflar Mutreb'in bir kaç ay içinde en az üç kez Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile birlikte seyahat ettiğini belgeliyor.

    Bu da Mutreb'in üst düzey bir güvenlik görevlisi olabileceği savını güçlendiriyor.

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