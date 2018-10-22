Cemal Kaşıkçı soruşturması: 5 başkonsolosluk çalışanı tanık olarak ifade veriyor
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cemal Kaşıkçı soruşturması: 5 başkonsolosluk çalışanı tanık olarak ifade veriyor
- Yeni Şafak gazetesi, Suudi üst düzey güvenlik görevlisi Mutreb'in Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra 4 kez Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aradığını öne sürdü.
- Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasında sorgulanmadan 7-8 dakika içerisinde boğularak öldürüldüğünü iddia etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Motorinin litre fiyatına 25 kuruş indirim yapıldı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Kaşıkçı soruşturması: 5 başkonsolosluk çalışanı tanık olarak ifade veriyor
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda çalışan 5 kişinin tanık olarak ifade vermek için adliyede olduğu bildirildi.
DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başkonsolosluk çalışanı toplam 45 kişinin ifadesine başvuracak.
Cuma günü de başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alınmıştı.
Adnan Oktar soruşturmasında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Adnan Oktar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü İstanbul'da olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar, Temmuz ayında evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 170'ten fazla kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı" dahil 32 suçlamadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Adnan Oktar kimdir: 1970'lerde kurduğu 'Adnan Hoca Grubu'ndan, 32 ayrı suçlamayla gelen gözaltıya
TÜİK: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Eylül'de %10,14 arttı
TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Eylül'de bir önceki aya göre %10,14 arttı.
Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %10,52, imalat sanayi sektöründe ise %10,14 artış gerçekleşti.
Motorine 25 kuruş indirim yapıldı, pompa fiyatı değişmeyecek
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS, hafta sonu motorinin litre fiyatına 25 kuruş indirime gidildiğini açıkladı. Otogazda 10 kuruş indirim yapıldı.
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler ÖTV payı üzerinde yapıldığı için pompa fiyatında bir değişiklik olmayacak.
Abdülkadir Selvi: Kaşıkçı 7-8 dakika içerisinde öldürüldü
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cemal Kaşıkçı’nın nasıl öldürüldüğüne dair bir yazı kaleme aldı:
Selvi, yaşananların tamamının olayla ilgili ses kaydında belgelendiğini iddia ediyor.
Yazıyı okumak için tıklayın.
Yeni Şafak: Mutreb, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 4 kez aradı
Yeni Şafak gazetesi, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından üst düzey Suudi güvenlik görevlisi olan Maher Abdülaziz Mutreb’in dört kez Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı aradığını yazdı.
Gazetenin ismini açıklamayan kaynaklara dayanan haberinde şu iddialar yer alıyor:
Maher Abdulaziz Mutreb kim?
Mutreb'in 2000'li yıllarda iki yıl boyunca Londra'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinde çalıştığı düşünülüyor. İngiltere hükümeti tarafından2007 yılında yayımlanan bir resmi diplomatik listede bu isimde biri Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde başkatip olarak görevli görünüyor.
Amerikan CNN televizyonuLondra'dan Mutreb'i tanıyan bir kaynağın onu Suudi istihbaratında albay olarak tanımladığınıaktardı. Arapçada telefonla arayanların kimliğini bildiren yaygın bir ugulama olanMenoM3ay'da da Mutreb kraliyet sarayında albay rütbesiyle görevliolarak görünüyor.
Ayrıca bu yılın Mart ayından bu yana çekilmiş fotoğraflar Mutreb'in bir kaç ay içinde en az üç kez Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile birlikte seyahat ettiğini belgeliyor.
Bu da Mutreb'in üst düzey bir güvenlik görevlisi olabileceği savını güçlendiriyor.