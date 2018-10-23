Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamaları bekleniyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün partisi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak elde edilen bilgileri açıklaması bekleniyor.

11.30’da başlaması planlanan konuşma, simültane tercüme ile İngilizce ve Arapça olarak da yayınlanacak.

Erdoğan, hafta sonu gazetecilerin Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili sorularını yanıtlarken, Salı günkü grup toplantısını işaret etmiş ve “Kaşıkçı olayı tüm çıplakçılığıyla aydınlatılacak. Kaşıkçı olayına ilişkin detayları salı günkü AK Parti Grup Toplantısı’nda açıklayacağım. Adalet arıyoruz. 15 kişi niye geldi? 18 kişi niye tutuklandı? Tüm çıplaklığıyla bunların detaylarına gireceğim” demişti.