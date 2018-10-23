Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamaları bekleniyor
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Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da partisinin grup toplantısında konuşacak.
- Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine dair elde edilen bilgileri açıklaması bekleniyor.
- Hürriyet gazetesi Muharrem İnce'nin İstanbul Belediye Başkanlığı için adaylığını koyabileceğini yazdı.
Canlı anlatım
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Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddia: “Suudi Veliaht Prens Muhammed’in danışmanı ‘Bana o köpeğin kafasını getirin’ dedi”
Reuters haber ajansına bilgi veren Suudi kaynaklar, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın görevden alınan danışmanı ve Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el Kahtani’nin Skype olay yerine Skype bağlantısı gerçekleştirdiğini söyledi.
Kahtani’nin görüntülü arama ile Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü teyit ettiği bilgisi Anadolu Ajansı’na konuşan Türk istihbarat kaynakları tarafından da dile getiriliyor.
AA’nın haberinde, Kahtani’nin Kaşıkçı için “Bana o köpeğin kafasını getirin” dediği iddiası da yer alıyor.
Erdoğan'ın grup toplantısı konuşması 11.30'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün partisi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak elde edilen bilgileri açıklaması bekleniyor.
11.30’da başlaması planlanan konuşma, simültane tercüme ile İngilizce ve Arapça olarak da yayınlanacak.
Erdoğan, hafta sonu gazetecilerin Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili sorularını yanıtlarken, Salı günkü grup toplantısını işaret etmiş ve “Kaşıkçı olayı tüm çıplakçılığıyla aydınlatılacak. Kaşıkçı olayına ilişkin detayları salı günkü AK Parti Grup Toplantısı’nda açıklayacağım. Adalet arıyoruz. 15 kişi niye geldi? 18 kişi niye tutuklandı? Tüm çıplaklığıyla bunların detaylarına gireceğim” demişti.