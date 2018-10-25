İstanbul'da 3 fabrikaya yayılan yangın kontrol altına alındı, 'ölen ya da yaralanan yok'
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Özet
- İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde bir palet fabrikasında başlayan yangın iki fabrikaya daha sıçradı.
- İstanbul Valiliği: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınacak olan S-400 füze savunma sisteminin kurulumuna Ekim 2019'da başlanacağını söyledi.
- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün 14.00'da açıklayacak.
- Washington Post: CIA Direktörü, Kaşıkçı'nın ses kaydını dinledi
Canlı anlatım
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"CIA Direktörü, Kaşıkçı'nın ses kaydını dinledi"
Washington Post, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını incelemek üzere Türkiye'ye gelen Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı Gina Haspel'in, Kaşıkçı'ya ait ses kaydını dinlediğini yazdı.
Ses kaydının Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki sorguve ardından öldürüldüğü anları içerdiği belirtildi.
Haberde ses kaydının Türk hükümetinin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin önceden planlandığı iddiasına yönelik kanıt olarak kullanıldığı aktarıldı.
Washington Post haberi "Haspel'in Türkiye ziyaretindeki görüşmelerini bilen" kaynaklara dayandırdı.
Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de İstanbul'daki S.Arabistan Başkonsolosluğu'na girmesi ardından haber alınamamış, Suudi Arabistan 20 Ekim'de Kaşıkçı'nın 'sorgu sırasında çıkan tartışmanın yumruk kavgasına dönüşmesi sonucunda öldüğünü' iddia etti.
Merkez Bankası faiz kararını 14.00'da açıklayacak, politika faizinin sabit tutulması beklentisi güçlendi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak.
Öncesinde piyasalarda politika faizinin bu ay sabit tutulması yönündeki beklenti güçlenmiş durumda.
Merkez Bankası Eylül ayındaki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkarmıştı.
ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, "Merkez Bankası'nın aşırı parasal sıkılaştırma riskinden kaçınmaya çalışacağını düşünüyoruz ve faizi sabit tutmasını bekliyoruz" deniyor.
JP Morgan, son haftalarda TL'nin ABD Doları karşısında değer kazancı trendi yakalamış olmasının da Merkez Bankası'nın elini biraz olsun rahatlattığını ifade ediyor.
Hulusi Akar: S-400'lerin kurulumu Ekim 2019'da başlayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınması konusunda anlaşma imzalanan S-400 füze savunma sisteminin kurulumuna Ekim 2019'da başlanacağını söyledi:
S-400 füze savunma sistemi nedir?
Esenyurt'ta 3 fabrikaya yayılan yangın kontrol altına alındı, 'ölen ya da yaralanan yok'
İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir palet fabrikasında başlayan yangın, çevredeki iki fabrikaya sıçrayarak büyüdü.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kentin 16 bölgesinden 98 araç ve 180'in üzerinde personelle yangına müdahale edildiğini açıkladı.