İstanbul'da 3 fabrikaya yayılan yangın kontrol altına alındı, 'ölen ya da yaralanan yok'

Quote Message: Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, burada görevlerinin başına geçecekler."

Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, burada görevlerinin başına geçecekler."