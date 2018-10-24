İstanbul'da ByLock operasyonu - Türkiye'de Bugün

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de 12 mil tartışmaları konusunda "Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa, buna karşı gerekli tedbirlerin alınacağını" söyledi.

"Birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz." diyen Akar, şunları söyledi:

"Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum."

Akar Doğu Akdeniz'de "Türk gemisine taciz" konusunda da "Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Akar, "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok." dedi.