İstanbul'da ByLock operasyonu - Türkiye'de Bugün
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Özet
- Fethullah Gülen yapılanmasının haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Doğu Akdeniz'de yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak "Bu konuda istisna tutulmak için gerekli taleplerimizi söyledik." dedi.
Canlı anlatım
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Akar: Doğu Akdeniz'de yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de 12 mil tartışmaları konusunda "Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa, buna karşı gerekli tedbirlerin alınacağını" söyledi.
"Birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz." diyen Akar, şunları söyledi:
"Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum."
Akar Doğu Akdeniz'de "Türk gemisine taciz" konusunda da "Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.
Akar, "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok." dedi.
Çavuşoğlu: ABD'nin İran'a yaptırımlarından istisna tutulmayı talep ettik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak "Bu konuda istisna tutulmak için gerekli taleplerimizi söyledik." dedi.
Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'na gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bazı konularda anlaşmazlık yaşansa da, İran'ın Türkiye'nin ticaret yaptığı, gaz ve petrol aldığı bir komşusu olduğunu belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"ABD'den bir heyet geldi Ankara'ya ve ilgili arkadaşlarımız toplantıda sebepleriyle birlikte söyledi. TÜPRAŞ yine ABD'ye giderek neden İran'dan petrol alması gerektiğini açıkladı. Şimdi ABD bir amaçla bir karar alıyor fakat bu karar herkesi etkiliyor. Kendin bir karar alabilirsin fakat diğer şirketleri ve ülkeleri neden cezalandırmak istiyorsun. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı değil ki. Biz bu konuda istisna tutulmak için gerekli taleplerimizi söyledik. Bu konularda adım atmadan önce özellikle bölge ülkeleriyle sizin istişare etmeniz lazım. İran'la ticaret yapan ülkelerle istişare etmeniz lazım.'"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından Tahran'a yönelik yaptırımların ilk dilimi Ağustos ayında devreye girmişti.
Yani yaptırımlar tam anlamıyla 4 Kasım 2018'de yürürlüğe girecek.
Meteoroloji'den 11 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanakve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Ayrıca, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı olarak sağanak görülecek.
İstanbul'da ByLock operasyonu: 56 kişi hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fethullah Gülen yapılanmasının şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma savcılığın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülüyor.
Şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararı da çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Çalışmalar sürüyor.
'ByLock' davalarındaki mağduriyetler neden kaynaklanıyor?