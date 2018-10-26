Yerel seçimlerin tarihi kesinleşti: 31 Mart 2019

Getty Images Copyright: Getty Images Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Ankara ziyareti kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü. Image caption: Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Ankara ziyareti kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü.

Türkiye’yi ziyaret eden Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman devlet radyosu Deutschlandfunk’a verdiği röportajda ziyaret kapsamında Alman şirketlerin çıkarlarını savunduğunu ifade etti.

Altmaier, Almanya’nın insan hakları konusunda savunduğu görüşlere ters hareket etmeyeceğini ifade etti ve ‘Yine de Türkiye ile ticari ilişkiler mümkün olmalı’ dedi.

Altmaier röportajda şunları söyledi:

“Ziyaretim sırasında Alman firmaların çıkarlarını savundum ve ‘Türkiye’de faaliyet gösterirken kendimizi güvende hissetmiyoruz’ dedim.”