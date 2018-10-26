Yerel seçimlerin tarihi kesinleşti: 31 Mart 2019

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Özet

  1. Yerel seçimlerin 31 Mart 2019'da yapılması Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinleşti.
  2. Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanunun değişikliği yürürlüğe girdi.
  3. Almanya Ekonomi Bakanı: Firmalarımız Türkiye’de iş yaparken kendilerini güvende hissetmiyor.

Canlı anlatım

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  1. Trafik cezalarını ağırtlaştıran kanun düzenlemesi yürürlüğe girdi

    Trafik Polisi
    Copyright: Getty Images

    Trafik cezalarını yeniden düzenleyen ve cezalarda artırım öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi:

    Hangi trafik kuralı ihlâlinin cezası ne?

    • Kırmızı ışıkta geçmek: Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle ehliyetleri alınacak.
    • Hız sınırı ihlâli: Hız sınırlarında ‘yüzde 10 ila 30’ ve ‘yüzde 30 üzeri’ şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, ‘yüzde 50'den fazlası’ kademesinin de eklenmesiyle 3'e çıkarılıyor. Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 TL, yüzde 30-50 aşmada 488 TL, yüzde 50'den fazla aşmada ise 1.000 TL idari para cezası uygulanacak.
    • İzinsiz yolcu taşıma: ‘Korsan taksicilik’ olarak da adlandırılan izinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı ile mücadele kapsamında aracı, tescil amacı dışında veya güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve 1000 TL, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2 bin 18 TL, çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5.010 TL idari para cezası uygulanacak.

  2. Almanya Ekonomi Bakanı: Firmalarımız Türkiye’de iş yaparken kendilerini güvende hissetmiyor

    Peter Altmaier
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Ankara ziyareti kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü.

    Türkiye’yi ziyaret eden Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman devlet radyosu Deutschlandfunk’a verdiği röportajda ziyaret kapsamında Alman şirketlerin çıkarlarını savunduğunu ifade etti.

    Altmaier, Almanya’nın insan hakları konusunda savunduğu görüşlere ters hareket etmeyeceğini ifade etti ve ‘Yine de Türkiye ile ticari ilişkiler mümkün olmalı’ dedi.

    Altmaier röportajda şunları söyledi:

    “Ziyaretim sırasında Alman firmaların çıkarlarını savundum ve ‘Türkiye’de faaliyet gösterirken kendimizi güvende hissetmiyoruz’ dedim.”

  3. Yerel seçimlerin takvimi belli oldu

    Seçim
    Copyright: Getty Images

    Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla, yerel seçimlerin takvimi netleşti:

    • 1 Aralık 2018: Seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlileri ve siyasi parti il-ilçe yöneticilerinin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları için son tarih.
    • 1 Ocak 2019: Seçimin başlangıç tarihi.
    • 31 Mart 2019: Yerel seçim tarihi
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