Yerel seçimlerin tarihi kesinleşti: 31 Mart 2019
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Özet
- Yerel seçimlerin 31 Mart 2019'da yapılması Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinleşti.
- Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanunun değişikliği yürürlüğe girdi.
- Almanya Ekonomi Bakanı: Firmalarımız Türkiye’de iş yaparken kendilerini güvende hissetmiyor.
Canlı anlatım
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Trafik cezalarını ağırtlaştıran kanun düzenlemesi yürürlüğe girdi
Trafik cezalarını yeniden düzenleyen ve cezalarda artırım öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi:
Hangi trafik kuralı ihlâlinin cezası ne?
Almanya Ekonomi Bakanı: Firmalarımız Türkiye’de iş yaparken kendilerini güvende hissetmiyor
Türkiye’yi ziyaret eden Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman devlet radyosu Deutschlandfunk’a verdiği röportajda ziyaret kapsamında Alman şirketlerin çıkarlarını savunduğunu ifade etti.
Altmaier, Almanya’nın insan hakları konusunda savunduğu görüşlere ters hareket etmeyeceğini ifade etti ve ‘Yine de Türkiye ile ticari ilişkiler mümkün olmalı’ dedi.
Altmaier röportajda şunları söyledi:
“Ziyaretim sırasında Alman firmaların çıkarlarını savundum ve ‘Türkiye’de faaliyet gösterirken kendimizi güvende hissetmiyoruz’ dedim.”
Yerel seçimlerin takvimi belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla, yerel seçimlerin takvimi netleşti: