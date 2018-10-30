İçişleri Bakanı Soylu: Askerlerimizin ekipman eksiği yoktu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de donarak yaşamını yitiren iki askerle hakkında yaptığı açıklamada birliklerin ekipman eksiği olmadığını, konunun araştırıldığını söyledi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- İçişleri Bakanı Soylu: Askerlerimizin ekipman eksiği yoktu
- Suudi Arabistan Başsavcısı ikinci kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü
Canlı anlatım
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Erdoğan'dan donarak ölen askerlerle ilgili açıklama: Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Tunceli'de donarak hayatını kaybeden iki asker hakkında da konuştu.
Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmayan CHP'ye yüklendi: Biz bunlara salon cumhuriyetçisi diyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin parti grup toplantısında konuştu.
Suudi Arabistan Başsavcısı ikinci kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile görüştü
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüştüğü bildirildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gıderek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.
Ankara merkezli operasyon: 87 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmasında 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 21'i aktif görevde 40, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları daha önceden elde ettikleri belirlenen 29, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon Ankara merkezli 7 ilde yürütülüyor.
DHA’ya göre Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki şüphelilerden 13'ünün daha önce çalıştıkları kurumdan ihraç edildikleri, 2'sinin emekli olduğu, 3'ünün ise halen görevde oldukları tespit edildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalananların Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü, firari durumdakilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Soylu: Askerlerimizin ekipman eksiği yoktu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de iki askerin donarak yaşamını yitirmesi hakkında “Askerlerimizin ekipman eksiği yoktu” dedi.
Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını belirten Soylu, "Sosyal medyada 'böyle bir şey olur mu?' dendi ama paylaşılan fotoğraflar ve videolar yanlış. Kahramanlarımızı, mevsimsel şartlara uymayan şekilde operasyona çıkarıyormuşuz havası yaratmaya çalıştılar" diye konuştu.
Soylu, bölgede operasyon başladıktan sonra hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle geri çekilme emrinin verildiğini, ancak helikopterin hava muhalefeti nedeniyle bölgeye inemediğini söyledi: