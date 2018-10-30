Kütahya

İçişleri Bakanı Soylu: Askerlerimizin ekipman eksiği yoktu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de donarak yaşamını yitiren iki askerle hakkında yaptığı açıklamada birliklerin ekipman eksiği olmadığını, konunun araştırıldığını söyledi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. İçişleri Bakanı Soylu: Askerlerimizin ekipman eksiği yoktu
  2. Suudi Arabistan Başsavcısı ikinci kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü

Canlı anlatım

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  1. Erdoğan'dan donarak ölen askerlerle ilgili açıklama: Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Tunceli'de donarak hayatını kaybeden iki asker hakkında da konuştu.

    Quote Message: Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. ‘Elbisesi mi yoktu’ falan, Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır. Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayım diye milleti neden kandırıyorsun ya? Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok."
    Quote Message: Senin şehadet gibi bir inancın yok ya, aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanına sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak."

  2. Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmayan CHP'ye yüklendi: Biz bunlara salon cumhuriyetçisi diyoruz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin parti grup toplantısında konuştu.

    Quote Message: “Görüldüğü gibi biz cumhuriyetimizi lafla değil, icraatla kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, bundan sonra yıllar sonra ‘Burası 29 Ekim’de, cumhuriyetimizin 95.yılında açılmıştı’ denilecek.
    Quote Message: Resepsiyonu burada gerçekleştirdik. Bahane ederek gelmeyenler oldu tabii. Neymiş Cumhuriyet Bayramı’nın resepsiyonları sadece Ankara’da kutlanırmış. Sen yeter ki bu işe gönlünü ver ama sen de gönül olmayınca bunlar sadece bahane bulmak kolay…"
    Quote Message: Yıllarca Cumhur ve Cumhuriyeti birinden ayırmaya çalışanlar ülkeye büyük zarar verdi . Biz bunlara salon cumhuriyetçisi diyoruz. Bunlar milletimize tarihinden, medeniyetinden kopartarak kimliksiz bir batıcılığa mahkum etmek istediler."
    Quote Message: "Darbelerin arkasında baskıcı ve dikta heveslisi zihniyet vardır. CHP, bu zihniyetin siyasi temsilcisidir. CHP'nin gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Yıllarca Cumhur ve Cumhuriyeti birbirinden ayırmaya çalışanlar büyük zarar verdi. Paradan, puldan Atatürk'ü çıkaran CHP'dir."
    Quote Message: Andımız tartışması üzerinden ülkemize ve milletimize bağlılığımızı sorgulamaya kalkıyorlar. Bu salon Cumhuriyetçilerine bizim getirdiğimiz hizmet fazla geliyor. Güya, andımız meselesini köpürterek milletimizle aramıza nifak sokacaklarını sanıyorlar."

  3. Suudi Arabistan Başsavcısı ikinci kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile görüştü

    Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüştüğü bildirildi.

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gıderek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

    Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib (ortada)

  4. Ankara merkezli operasyon: 87 gözaltı kararı

    gözaltı
    Copyright: Getty Images

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmasında 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 21'i aktif görevde 40, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları daha önceden elde ettikleri belirlenen 29, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Operasyon Ankara merkezli 7 ilde yürütülüyor.

    DHA’ya göre Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki şüphelilerden 13'ünün daha önce çalıştıkları kurumdan ihraç edildikleri, 2'sinin emekli olduğu, 3'ünün ise halen görevde oldukları tespit edildi.

    Gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalananların Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü, firari durumdakilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

  5. İçişleri Bakanı Soylu: Askerlerimizin ekipman eksiği yoktu

    Soylu
    Copyright: Getty Images

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de iki askerin donarak yaşamını yitirmesi hakkında “Askerlerimizin ekipman eksiği yoktu” dedi.

    Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını belirten Soylu, "Sosyal medyada 'böyle bir şey olur mu?' dendi ama paylaşılan fotoğraflar ve videolar yanlış. Kahramanlarımızı, mevsimsel şartlara uymayan şekilde operasyona çıkarıyormuşuz havası yaratmaya çalıştılar" diye konuştu.

    Soylu, bölgede operasyon başladıktan sonra hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle geri çekilme emrinin verildiğini, ancak helikopterin hava muhalefeti nedeniyle bölgeye inemediğini söyledi:

    Quote Message: Biz Tunceli'ye terörist takviyesi yapılacığı istihbaratını aldık. Tim 2300 metreye helikopterle indirildi. Bölgede ağaç yok, araçla ulaşım mümkün değil. Timin bölgeye indirilmesinin ardından hava koşulları çok ağırlaştı. Helikopter timi geri getirmek için defalarca denedi ama başarılı olamadı. Bunun üzerine tabur komutanımız da dahil bütün ekipler time ulaşmak için yaya olarak yola çıktı ve time ulaşıldı. Ancak 2 kahramanımız hipotermi sonucu şehit oldu. Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Bizim ne bir teçizat eksiğimiz var ne de operasyona hazırlıksız gitmemiz söz konusu."
    Quote Message: Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar."
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