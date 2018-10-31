Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 77 azaldı
İhracat Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %22 arttı, ithalat %18 azaldı. Çarşamba günü Türkiye'de yaşananları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- İhracat Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %22 arttı, ithalat %18 azaldı.
Canlı anlatım
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Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 77 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat %18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Eylül ayında dış ticaret açığı ise %77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi.İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında %59,1 iken, 2018 Eylül ayında %88,5'e yükseldi.
Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %24,4 artarak 7 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşti.