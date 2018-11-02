SP milletvekili Cihangir İslam hakkında soruşturma

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Özet

  1. SP milletvekili Cihangir İslam hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı

Canlı anlatım

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  1. Oyuncu Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

    Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural ifadesinin alınması için savcılığa çağrıldı.

    Kural ifade vermeye gelmezse hakkında polis zoruyla getirme kararı çıkarılabilir.

    Şarkıcı Sıla'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural'ın ifadesinin alınması üzerine çağrı kağıdı gönderildiği öğrenildi.

    Kural'ın önümüzdeki günler içinde ifade vermek üzere savcılığa gelmesi bekleniyor.

    Sıla, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

    Sıla, Ahmet Kural hakkında üç ay uzaklaştırma kararı da aldırmıştı.

    Ahmet Kural
    Copyright: DHA
    Şarkıcı Sıla, şikayetçi olduğu dosyada darp izlerine örnek olarak bu fotoğrafı da paylaştı.
    Copyright: DHA
    Image caption: Şarkıcı Sıla, şikayetçi olduğu dosyada darp izlerine örnek olarak bu fotoğrafı da paylaştı.

  2. Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam hakkında soruşturma

    İslam
    Copyright: TWITTER

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam hakkında “Türk milletini,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla soruşturma başlattı.

    Soruşturmanın gerekçesi olarak İslam'ın Twitter adresinde yaptığı paylaşımlar gösterildi.

    Cihangir İslam 24 Haziran'daki genel seçimde CHP listesinden TBMM'ye girmiş, sonrasında Saadet Partisine geçmişti.

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