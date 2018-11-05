Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Türkiye böyle bir işe kalkışmanın bedeli olacağı mesajını verdi

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Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre, yılın son 2 ayına elinde 150 binden fazla stokla giren otomotiv distribütörleri, gümrüklerde beklettikleri ve 31 Aralık'a kadar çekmeleri gereken 100 bin araç için ek süre istiyor.

Haberde 47 markanın bu araçları 31 Aralık öncesi gümrükten çekseler bile satamayacaklarını belirttikleri, Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticaret dengelerinin bozulmaması adına ithalatın 30 Haziran’a kadar yapılabilmesi için izin istediği aktarılıyor.

Gazeteye konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, sektörün son 2 aya büyük bir stok yüküyle girdiğini hatırlatarak durumu, “Hayati tehlike atlatıldı ama hâlâ yoğun bakımdayız” yorumunu yaptı.

Quote Message: ODD olarak talebimiz, içerisinde bulunulan durumun yarattığı olumsuz etkilerin giderilebilmesi ve araç ithalatlarını bir süreye yaymak suretiyle döviz talebinde de azalmayı mümkün kılmak açısından 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatının 30 Haziran 2019 tarihine kadar yapılabilinmesine İthalat Rejim Kararı uyarınca izin verilmesidir. from Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu ODD olarak talebimiz, içerisinde bulunulan durumun yarattığı olumsuz etkilerin giderilebilmesi ve araç ithalatlarını bir süreye yaymak suretiyle döviz talebinde de azalmayı mümkün kılmak açısından 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatının 30 Haziran 2019 tarihine kadar yapılabilinmesine İthalat Rejim Kararı uyarınca izin verilmesidir. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu

2018 yılına iyi başlayan otomotiv sektörünün döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak Haziran ayından itibaren daralmaya başladığı, siparişlerin de bu doğrultuda revize edildiği, otomotiv sektörünün en çok satış yaptığı yılın son 4 ayı için siparişlerini Ağustos ayında yüzde 20-25 azaltarak verdiği belirtildi.

Kurdaki artışa bağlı olarak faizlerin de hızla yükselmesiyle Eylül ayında pazar yüzde 68, Ekim ayında ise yüzde 77 daraldı. Özpeynirci'nin haberine göre 2 ayda iç pazarda sadece 45 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı.