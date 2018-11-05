Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Türkiye böyle bir işe kalkışmanın bedeli olacağı mesajını verdi
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Özet
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kaşıkçı cinayetinin talimatını kim verdi? Biz bunu arıyoruz.
- Enflasyon 15 yıl sonra ilk kez yüzde 25 seviyesini aştı.
- İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab hakkında Türkiye'de yakalama kararı çıkarıldı.
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'Otomotiv distribütörleri gümrükteki 100 bin araç için ek süre istiyor'
Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre, yılın son 2 ayına elinde 150 binden fazla stokla giren otomotiv distribütörleri, gümrüklerde beklettikleri ve 31 Aralık'a kadar çekmeleri gereken 100 bin araç için ek süre istiyor.
Haberde 47 markanın bu araçları 31 Aralık öncesi gümrükten çekseler bile satamayacaklarını belirttikleri, Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticaret dengelerinin bozulmaması adına ithalatın 30 Haziran’a kadar yapılabilmesi için izin istediği aktarılıyor.
Gazeteye konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, sektörün son 2 aya büyük bir stok yüküyle girdiğini hatırlatarak durumu, “Hayati tehlike atlatıldı ama hâlâ yoğun bakımdayız” yorumunu yaptı.
2018 yılına iyi başlayan otomotiv sektörünün döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak Haziran ayından itibaren daralmaya başladığı, siparişlerin de bu doğrultuda revize edildiği, otomotiv sektörünün en çok satış yaptığı yılın son 4 ayı için siparişlerini Ağustos ayında yüzde 20-25 azaltarak verdiği belirtildi.
Kurdaki artışa bağlı olarak faizlerin de hızla yükselmesiyle Eylül ayında pazar yüzde 68, Ekim ayında ise yüzde 77 daraldı. Özpeynirci'nin haberine göre 2 ayda iç pazarda sadece 45 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı.
Reza Zarrab'a "yalı davası"nda yakalama kararı
İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab hakkında, İstanbul Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, yakalama kararı çıkarıldı.
Zarrab, Beykoz Kanlıca'da satın aldığı yalılarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rıza Sarraf ve avukatı katılmadı.
Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın istinabe (sanığın bulunduğu yerdeki mahkeme tarafından ifadesinin alınması) yoluyla ifadesinin alınabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını hatırlattı.
Zarrab'ın halen tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.
Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Duruşma ertelendi.
Zarrab nerede?
Zarrab Mart 2016'da, İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların yasadışı yollarla etrafından dolaşmakk suçlamasıyla ABD'de tutuklanmıştı.
Ardından başsavcılıkla anlaşmaya giderek itirafçı olmayı kabul etmiş, New York'ta görülen duruşmalarda yaptırımları delmek için kurulan sistemi detaylarıyla anlatmıştı.
Son olaraksa ABD Federal Hapishaneler Bürosu'nun internet sitesinde Reza Zarrab'ın 8 Kasım 2017'de serbest bırakıldığı yönünde bir güncelleme yer almıştı.
Türkiye, konuyla ilgili olarak ABD'den bilgi talep etmişti.
Post update
Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25,24 seviyesine yükselerek 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye ulaştı.
Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,5 seviyesinde bulunuyor.
Reuters haber ajansının yaptığı piyasa anketinde yıllık enflasyonun Eylül ayındaki seviyesi olan yüzde 24,5'te kalması bekleniyordu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, enflasyon aylık bazda ise yüzde 2,67'lik artış kaydetti.
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Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: Kaşıkçı cinayetinin emrini kim verdi? Bu sorunun yanıtını arıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlarken Cemal Kaşıkçı cinayetine de değindi: