AB’nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Johannes Hahn: Türkiye ile üyelik müzakereleri bitirilmeli

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Özet

  1. Sayıştay'ın denetimden sorumlu başkan yardımcısı olan Fikret Çöker'in görevinden alındığı, yerine yine Sayıştay üyesi olan Zekeriya Tüysüz'ün atandığı açıklandı.
  2. AB'nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Hahn: Türkiye ile üyelik müzakereleri bitirilmeli.
  3. Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayeti konusunda elimizde henüz kamuoyu ile paylaşmadığımız deliller var.
  4. TSK'da Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 56 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
  5. Dün son üç ayın en düşük seviyesine gerileyen Dolar/TL'de bu sabah yüzde 1'e yaklaşan yükseliş var.

Canlı anlatım

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  1. Bahçeli: Yeni bir çözüm süreci çabası varsa bilinsin, Türk Milleti o öldürücü zehri içmeyecektir

    Bahçeli
    Copyright: Getty Images

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu:

    Quote Message: Türkiye'yi kurnazca kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine sokma çabaları varsa bilinmelidir ki, Türk milleti bu öldürücü zehri asla içmeyecektir. Terörle masa kurulmaz. Teröristlerle Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek şerefsizliktir. Hepimiz Türk milletiyiz. "
    Quote Message: Enflasyon raklamları son 15 yılın en yüksek rakamına ulaşmıştır. Enflasyonla mücadele kapsamında firmaların yüzde 10’luk indirimi görünen o ki yetersiz olmuştur. "
    Quote Message: Öğrenmek isteriz ki döviz artınca fiyatları şişirenler döviz gerileyince neden aynı tavrı göstermiyorlar? Kazandıkları her lira haramdır."

  2. Şarkıcı Ezhel, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme' suçundan açılan ikinci davada hakim karşısına çıktı

    Daha önce hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme" suçundan açılan davadan beraat eden Ezhel hakkında aynı suçlama ile açılan ikinci davanın ilk duruşması yapıldı.

    Müzik dünyasında Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu savunmasında, "Kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

    İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Sercan İpekçioğlu ve avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

    Quote Message: Yargılamanın konusu sanat eserleridir, şarkılardır. Bir sanat eseri ya da birisinin sanatçı olması onu suça karşı korumaz. Burada bu sanat eserlerinin itham olunan suçun unsurlarını taşımak gibi bir iddiası yoktur. Kanaatimizce suç oluşmamıştır, sayın mahkemenizce beraate hükmedileceği inancındayız." from Fuat Ekin Ezhel'in avukatı
    Fuat EkinEzhel'in avukatı
    Ezhel
    Copyright: FACEBOOK

  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Henüz paylaşmadığımız deliller var

    Mevlüt Çavuşoğlu
    Copyright: Getty Images

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti konusuna değindi:

    Quote Message: Kaşıkçı’nın cesedine ne olduğunu bulmanın ve bunu bize söylemesinin Suudi Arabistan’ın sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 15 kişi hala Suudi Arabistan’da... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman’ın birinin öldürülmesi talimatını verecek birisi olmadığını biliyor. Bazı delillerimiz var. Bunların bazılarını kamuyla paylaştık. Bu delilleri ayrıca Suudi tarafıyla da paylaştık. Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var. Bu delilleri görmek isteyen ülkelere de bu fırsatı verdik. Bu soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda, onları kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”

    ABD'nin PKK ve YPG'yi desteklemesi kabul edilemez

    Suriye'de görev yapan ABD askerleri
    Copyright: AFP

    Çavuşoğlu basın toplantısında Suriye’nin kuzeyinde YPG güçleriyle birlikte görüntülenen ABD askerlerine de değindi:

    Quote Message: ABD, Suriye’de terör örgütünü destekliyor. ABD, PKK ile YPG arasında hiçbir fark olmadığını kabul ediyor. PKK, ABD ve Birleşmiş Milletler’in terör örgütleri listesinde. Biz, ABD ile PKK terör örgütüne karşı terörle mücadeleye yönelik çalışma grubu oluşturduk. ABD’nin Suriye’de PKK ve YPG’yi desteklemesi kabul edilemez.”

  4. AB’nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Johannes Hahn: Türkiye ile üyelik müzakereleri bitirilmeli

    Johannes Hahn
    Copyright: AFP

    Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırması gerektiğini söyledi:

    Quote Message: Uzun vadede AB ile Türkiye’nin daha farklı yollar geliştirip üyelik müzakerelerine bir son vermesinin daha dürüst bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Daha gerçekçi ve stratejik bir ortaklık geliştirilmeli. Bunun kararını verecek olanlar AB üyesi ülkelerin yönetimleridir.”

    Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci Haziran ayındaki AB zirvesinde gündeme gelmiş, AB üyesi ülkeler Türkiye reforma yönelik kararlı adımlar atmadığı sürece üyelik sürecini ilerletmenin mümkün olamayacağını ifade etmişlerdi. Ancak o zirvede Türkiye’nin üyelik sürecinin sonlandırılması yönünde bir çağrıya değinilmemişti.

  5. Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 56 kişi hakkına gözaltı kararı

    Polis
    Copyright: Getty Images

    Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 56 kişi hakkına gözaltı kararı çıkarıldığı, 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    Konya merkezli operasyonların 26 ilde düzenlendiği açıklandı.

    Anadolu Ajansı, hakkında gözaltı kararı çıkarılanların “TSK içindeki askeri personele genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında mahrem imamlık yapmakla’ suçlandıklarını aktardı.

  6. Sayıştay'da denetimden sorumlu başkan yardımcısı görevden alındı

    Sayıştay
    Copyright: SAYISTAY.GOV.TR

    Sayıştay’da denetimden sorumlu başkan yardımcısı Fikret Çöker görevinden alındı.

    Çöker’in yerine Zekeriye Tüysüz atandı. Tüysüz’ün 2 Kasım’dan itibaren yeni görevine başladığı açıklandı.

    Sayıştay’ın kamu kuruluşları denetim raporları, denetimden sorumlu başkan yardımcısının gözetiminde hazırlanıyor.

    Son olarak Sayıştay’ın belediye yönetimlerine dair raporları geçen hafta yayınlanmıştı.

    Görevden alınan Fikret Çöker, 1992’den bu yana Sayıştay’da görev yapıyordu. Zekeriya Tüysüz ise 2011’de Sayıştay üyeliğine atanmıştı.

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