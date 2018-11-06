AB’nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Johannes Hahn: Türkiye ile üyelik müzakereleri bitirilmeli
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Özet
- Sayıştay'ın denetimden sorumlu başkan yardımcısı olan Fikret Çöker'in görevinden alındığı, yerine yine Sayıştay üyesi olan Zekeriya Tüysüz'ün atandığı açıklandı.
- AB'nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Hahn: Türkiye ile üyelik müzakereleri bitirilmeli.
- Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayeti konusunda elimizde henüz kamuoyu ile paylaşmadığımız deliller var.
- TSK'da Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 56 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- Dün son üç ayın en düşük seviyesine gerileyen Dolar/TL'de bu sabah yüzde 1'e yaklaşan yükseliş var.
Canlı anlatım
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Bahçeli: Yeni bir çözüm süreci çabası varsa bilinsin, Türk Milleti o öldürücü zehri içmeyecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu:
Şarkıcı Ezhel, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme' suçundan açılan ikinci davada hakim karşısına çıktı
Daha önce hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme" suçundan açılan davadan beraat eden Ezhel hakkında aynı suçlama ile açılan ikinci davanın ilk duruşması yapıldı.
Müzik dünyasında Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu savunmasında, "Kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Sercan İpekçioğlu ve avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Henüz paylaşmadığımız deliller var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti konusuna değindi:
ABD'nin PKK ve YPG'yi desteklemesi kabul edilemez
Çavuşoğlu basın toplantısında Suriye’nin kuzeyinde YPG güçleriyle birlikte görüntülenen ABD askerlerine de değindi:
AB’nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Johannes Hahn: Türkiye ile üyelik müzakereleri bitirilmeli
Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırması gerektiğini söyledi:
Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci Haziran ayındaki AB zirvesinde gündeme gelmiş, AB üyesi ülkeler Türkiye reforma yönelik kararlı adımlar atmadığı sürece üyelik sürecini ilerletmenin mümkün olamayacağını ifade etmişlerdi. Ancak o zirvede Türkiye’nin üyelik sürecinin sonlandırılması yönünde bir çağrıya değinilmemişti.
Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 56 kişi hakkına gözaltı kararı
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 56 kişi hakkına gözaltı kararı çıkarıldığı, 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Konya merkezli operasyonların 26 ilde düzenlendiği açıklandı.
Anadolu Ajansı, hakkında gözaltı kararı çıkarılanların “TSK içindeki askeri personele genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında mahrem imamlık yapmakla’ suçlandıklarını aktardı.
Sayıştay'da denetimden sorumlu başkan yardımcısı görevden alındı
Sayıştay’da denetimden sorumlu başkan yardımcısı Fikret Çöker görevinden alındı.
Çöker’in yerine Zekeriye Tüysüz atandı. Tüysüz’ün 2 Kasım’dan itibaren yeni görevine başladığı açıklandı.
Sayıştay’ın kamu kuruluşları denetim raporları, denetimden sorumlu başkan yardımcısının gözetiminde hazırlanıyor.
Son olarak Sayıştay’ın belediye yönetimlerine dair raporları geçen hafta yayınlanmıştı.
Görevden alınan Fikret Çöker, 1992’den bu yana Sayıştay’da görev yapıyordu. Zekeriya Tüysüz ise 2011’de Sayıştay üyeliğine atanmıştı.