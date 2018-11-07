Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Özel öğretime teşviki kademeli olarak azaltıp kaldıracağız

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak, azaltarak kaldıracağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır." ifadelerini kullandı.

"Eğitim bütçesinin 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde 17'sine denk düşecek şekilde 161 milyar 612 milyon TL olarak belirlendiğini" söyleyen bakan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına dair şu verileri aktardı.

68.411 Toplam Okul

Toplam Okul 11.649 Okul öncesi eğitim kurumu

24.963 İlkokul

12.515 Lise

1.097.292 Öğretmen

17.505.379 Öğrenci

'5 yaşında eğitim zorunlu olacak'

"Toplumsal refahın artmasının ve ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınmasının eğitim sisteminin ilk basamağı olan okul öncesinden başladığına" dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak hedefimiz üç yıl içinde beş yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu hale getirilmesi. Erken çocukluk eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde destekleyen, yaşam boyu iyi olma haline katkı sağlayan bir eğitim kademesi."

Bakan Selçuk ayrıca, "ilkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacak" diye konuştu.