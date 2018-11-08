Tartışmalı sağlık düzenlemesi Meclis komisyonunda kabul edildi

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Özet

  1. Tartışmalı sağlık düzenlemesi Meclis komisyonunda kabul edildi
  2. Hazine'nin 1,5 milyar euroluk Eurobond ihracına 3 kat talep geldi.

Canlı anlatım

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  1. Hazine’nin eurobond ihracına 3 kat talep geldi

    Euro
    Copyright: Getty Images

    Hazine’nin 1,5 milyar euroluk yabancı para cinsi 2026 vadeli tahvil ihracına, ihraç tutarının 3 katı talep geldi.

    Tahvilin kupon oranı yüzde 5,20 olurken, getiri yüzde 5,25 olarak gerçekleşti.

    Son eurobond ihracıyla birlikte Hazine’nin bu yıl uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği borçlanma 7,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

  2. Tartışmalı sağlık düzenlemesi Meclis komisyonunda kabul edildi

    Sağlık çalışanı
    Copyright: Getty Images

    Sağlık alanında bir dizi değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi Meclis’in Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.

    Kanun teklifindeki kritik maddeler neler?

    • İhraç edilen doktorlara çalışma sınırlaması: Zorunlu hizmetlerini icra ederken görevden alınan sağlık personeli ile güvenlik soruşturmasına takıldıkları için atanamayan doktorlar özel hastanelerde çalışabilecek. Ancak teklifin 5. Maddesine göre zorunlu görev süresinin ardından ihraç edilen doktorlar sadece SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışma imkanına sahip olacak.
    • Sosyal medyada sigara yasağı: Yeni düzenleme televizyonda uygulanan sigara görüntülerine yer verilmemesi uygulamasının, sinema, reklam, tiyatro ve sosyal medyayı da kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyor.
    • Sağlıkta şiddetin önlenmesi: Teklif, sağlık personeline şiddet uygulayanlara verilecek ceza artırılmasını öngörüyor. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek.
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