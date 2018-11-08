Tartışmalı sağlık düzenlemesi Meclis komisyonunda kabul edildi
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Özet
- Tartışmalı sağlık düzenlemesi Meclis komisyonunda kabul edildi
- Hazine'nin 1,5 milyar euroluk Eurobond ihracına 3 kat talep geldi.
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Hazine’nin eurobond ihracına 3 kat talep geldi
Hazine’nin 1,5 milyar euroluk yabancı para cinsi 2026 vadeli tahvil ihracına, ihraç tutarının 3 katı talep geldi.
Tahvilin kupon oranı yüzde 5,20 olurken, getiri yüzde 5,25 olarak gerçekleşti.
Son eurobond ihracıyla birlikte Hazine’nin bu yıl uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği borçlanma 7,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Tartışmalı sağlık düzenlemesi Meclis komisyonunda kabul edildi
Sağlık alanında bir dizi değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi Meclis’in Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.
Kanun teklifindeki kritik maddeler neler?