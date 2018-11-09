Gülen yapılanması operasyonu: 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
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Özet
- 103 muvazzaf asker hakkında Gülen yapılanmasıyla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
- OHAL komisyonuna yapılan başvuruların yüzde 33'ü incelendi; İncelenen başvuruların yüzde 7'si kabul edildi.
- Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den İran yaptırımları açıklaması: Türpraş alternatiflere bakıyor
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Yurt dışından getirilen cep telefonlarında harç tutarı 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan 320 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonlarında maktu harç tutarı yükseltildi.
Yeni düzenlemeye göre, daha önce 170,70 TL olan harç tutarı artık 500 TL olacak.
2017 yılında yurt dışından getirilen telefon sayısı 800 bini geçmişti. Yolcu beraberinde getirilen cihazların IMEI numaralarının 120 gün içerisinde kayıt altına alınması gerekiyor. Aksi halde bu cihazlar Türkiye içinde kullanıma kapatılıyor.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den İran yaptırımları açıklaması: Tüpraş alternatiflere bakıyor
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, NTV yayınında ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara değindi ve Türkiye’ye verilen muafiyetin 6 ay sonunda ABD tarafından yeniden gözden geçirileceğini hatırlatarak bu süre zarfında Tüpraş’ın İran’a alternatif enerji ithalatı pazarlarına baktığını ifade etti:
OHAL komisyonuna yapılan başvuruların yüzde 33'ü incelendi
15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) döneminde kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edilenlerin başvurduğu Meclis OHAL İşlemleri İnceleme Komisoyonu son verilerini paylaştı.
Yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar 120 bin kişi ve kuruluşun komisyona başvurduğu, Aralık 2017’de başlayan incelemelerle toplamda 42 bin başvuru dosyasının karara bağlandığı belirtildi.
OHAL Komisyonuna yapılan başvuruların şu ana kadar yüzde 33’ü değerlendirmeye alınmış durumda.
Değerlendirmeye alınan başvuruların ise yüzde 7'si kabul edildi ve bu başvuruların sahiplerinin işe iadesine ya da kapatılan kurumların yeniden açılmasına hükmedildi.
Gülen yapılanması operasyonu: 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında 103 muvazzaf asker hakkında ‘Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları’ gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan askerlerin 2’si albay, 2’si yarbay, 6’sı binbaşı ve 14’ü yüzbaşı.
Hürriyet gazetesi, 32 ilde eş zamanlı operasyonların başlatıldığını aktardı.