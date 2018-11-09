Gülen yapılanması operasyonu: 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Quote Message: Tüpraş alternatiflere bakıyor. Piyasada akaryakıtla ilgili sıkıntı olmayacak şekilde alternatif arayışlara devam ediyorlar. Sadece İran halkını değil bölge halkını da etkiler. Bu yaptırımların uygulanmayacağını ifade etmiştik. Bunu zaman gösterecek. Türkiye'nin pozisyonu bellidir... Öyle anlıyoruz ki ABD tekrar 6 ay sonra durum değerlendirmesi yapacak. Pozisyonları bu şekilde. Biz her halükarda alternatifsiz kalmamak açısından arayışlarımıza devam ediyoruz. TÜPRAŞ da özel sektör onlar da devam edecek."

Tüpraş alternatiflere bakıyor. Piyasada akaryakıtla ilgili sıkıntı olmayacak şekilde alternatif arayışlara devam ediyorlar. Sadece İran halkını değil bölge halkını da etkiler. Bu yaptırımların uygulanmayacağını ifade etmiştik. Bunu zaman gösterecek. Türkiye'nin pozisyonu bellidir... Öyle anlıyoruz ki ABD tekrar 6 ay sonra durum değerlendirmesi yapacak. Pozisyonları bu şekilde. Biz her halükarda alternatifsiz kalmamak açısından arayışlarımıza devam ediyoruz. TÜPRAŞ da özel sektör onlar da devam edecek."