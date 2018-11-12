Cari denge üst üste ikinci kez fazla verdi
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Özet
- Cari denge Eylül ayında 1,83 milyar dolar fazla verdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Le Figaro'ya yazdı: Yeni bölgesel paylaşımlara müsaade etmeyeceğiz.
- Kılıçdaroğlu: Yerel seçimler için 'biz ve onlar' anlayışımız yok; CHP'nin adayı kazandığında herkes kazanacak.
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Erdoğan Le Figaro gazetesine yazdı: Yeni bölgesel paylaşımlara müsaade etmeyeceğiz
Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümü kapsamında Fransa’da düzenlenen anma törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Le Figaro gazetesi için bir makale kaleme aldı ve “Birinci Dünya Savaşı'nın gerek Avrupa'ya gerek dünyanın diğer bölgelerine getirdiği acıları, sıkıntıları ve yıkımı hatırlamak; tarihten gereken dersleri almak zorundayız” dedi:
Erdoğan makalesinde Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine de değindi:
Cari denge Eylül ayında 1,8 milyar dolar fazla verdi
TCMB'nin açıkladığı verilere göre Ocak - Eylül döneminde cari açık yıllık bazda yüzde 4,15 geriledi.
Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre cari denge Eylül ayıyla birlikte üst üste ikinci kez fazla vermiş oldu.
Eylül ayında cari denge 1,83 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın Eylül ayında cari açık 4,53 milyar dolar seviyesindeydi.
Son verilerle birlikte yılın 9 aylık döneminde cari açık yıllık bazda yüzde 4,15 azalarak 29,99 milyar dolar seviyesine gerilemiş oldu.
Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla birlikte ithalatın hız kesmesi ve ihracatın daha rekabetçi hale gelmesi Türkiye’nin hızlı büyüme dönemlerinde yükselişe geçen cari açıkta düşüşe yol açmış durumda.