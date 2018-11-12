Cari denge üst üste ikinci kez fazla verdi

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Özet

  1. Cari denge Eylül ayında 1,83 milyar dolar fazla verdi.
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Le Figaro'ya yazdı: Yeni bölgesel paylaşımlara müsaade etmeyeceğiz.
  3. Kılıçdaroğlu: Yerel seçimler için 'biz ve onlar' anlayışımız yok; CHP'nin adayı kazandığında herkes kazanacak.

Canlı anlatım

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  1. Erdoğan Le Figaro gazetesine yazdı: Yeni bölgesel paylaşımlara müsaade etmeyeceğiz

    Erdoğan quote
    Copyright: BBC

    Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümü kapsamında Fransa’da düzenlenen anma törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Le Figaro gazetesi için bir makale kaleme aldı ve “Birinci Dünya Savaşı'nın gerek Avrupa'ya gerek dünyanın diğer bölgelerine getirdiği acıları, sıkıntıları ve yıkımı hatırlamak; tarihten gereken dersleri almak zorundayız” dedi:

    Quote Message: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yüzüncü yıldönümünü idrak ettiğimiz bu günlerde, yaşanan çatışmaların tamamen tarihe karıştığını söylememiz mümkün değildir. Son yıllarda Türkiye'nin güney komşuları Irak ve Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar, artan terör tehdidi ve derinleşen istikrarsızlık ile Filistin'de on yıllardır şahit olduğumuz sistematik mülksüzleştirme ve yurtsuzlaştırma çabaları, bu durumun en somut göstergeleri arasındadır. Birinci Dünya Savaşı, dönemin büyük güçleri tarafından masa başında cetvelle çizilen sınırlar uyarınca birtakım sorunlu siyasi yapıların oluşumunu beraberinde getirmiştir. Dahası bu siyasi yapıların hükmettikleri toplumlarla güçlü bağlar kuramaması Ortadoğu ve Kuzey Afrikabölgelerinin yirminci yüzyıl boyunca otoriter rejimler, askeri darbeler ve azınlık yönetimleriyle anılması sonucunu doğurmuştur."

    Erdoğan makalesinde Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine de değindi:

    Quote Message: Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılması gereken en önemli ders, kalıcı barışı tesis etmenin ne kadar zor olduğudur. Bu itibarla Türkiye olarak Avrupa tarihinin en önemli barış projesi olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize yönelik çalışmalarımızı sürdürecek; aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasında kitleleri temsil eden, demokratik ve özgürlükçü yönetimleri desteklemek suretiyle barış ve istikrara katkı sunmaya devam edeceğiz."

  2. Cari denge Eylül ayında 1,8 milyar dolar fazla verdi

    TCMB'nin açıkladığı verilere göre Ocak - Eylül döneminde cari açık yıllık bazda yüzde 4,15 geriledi.

    Cari denge
    Copyright: BBC

    Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre cari denge Eylül ayıyla birlikte üst üste ikinci kez fazla vermiş oldu.

    Eylül ayında cari denge 1,83 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın Eylül ayında cari açık 4,53 milyar dolar seviyesindeydi.

    Son verilerle birlikte yılın 9 aylık döneminde cari açık yıllık bazda yüzde 4,15 azalarak 29,99 milyar dolar seviyesine gerilemiş oldu.

    Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla birlikte ithalatın hız kesmesi ve ihracatın daha rekabetçi hale gelmesi Türkiye’nin hızlı büyüme dönemlerinde yükselişe geçen cari açıkta düşüşe yol açmış durumda.

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