Erdoğan: Kaşıkçı kayıtları gerçekten bir felaket, Suudi istihbaratçı dinlediğinde şok oldu

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Özet

  1. Erdoğan: İstihbarat örgütümüz Kaşıkçı cinayeti konusunda hiçbir şey saklamadı.
  2. 10 bin bekçi için kadro açıldı
  3. Meral Akşener Erdoğan'ın Paris ziyaretini eleştirdi: Birinci Dünya Savaşı bizim için İzmir’de bitti; Neden gittiniz oraya?
  4. Çanakkale’de Gülen yapılanması operasyonu: 22 kişi hakkında gözaltı kararı

Canlı anlatım

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  1. Çanakkale’de Gülen yapılanması operasyonu: 22 kişi hakkında gözaltı kararı

    Polis
    Copyright: Getty Images

    Çanakkale’de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Gülen yapılanması üyeliğiyle suçlanan 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Demirören Haber Ajansı, hakkında gözaltı kararı çıkarılanların 21’inin muvazzaf asker olduğunu, bir kişinin ise emekli asker olduğunu yazdı.

    Anadolu Ajansı ise operasyonu “FETÖ’nin Kara Kuvvetlerindeki ‘kripto mahrem yapılanması’na yönelik” ifadeleriyle tanımladı.

  2. Akşener: Birinci Dünya Savaşı bizim için İzmir’de bitti; Neden gittiniz oraya?

    Meral Akşener
    Copyright: AFP

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri için Fransa’nın başkenti Paris’e gitmesini eleştirdi ve ‘Mondros'u kutlamaya mı gittiniz?’ diye sordu:

    Quote Message: Beyefendi Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'nın bitişini kutlamaya gitti. Şunu iyi dinle Türkler için Birinci Dünya Savaşı İzmir'de bitmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nı kabul etmeyen ve İstiklal Harbini başlatan Meclis'i temsilen neden gittiniz oraya? Mondros'u kutlamaya mı gittiniz?"

  3. 10 bin bekçi için kadro açıldı

    Bekçi
    Copyright: FUNDANUR ÖZTÜRK

    Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi için kadro oluşturuldu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışacak bekçiler, taşra teşkilatı bünyesinde görev yapacak.

    Bekçi başvuruları için henüz tarih belirlenmedi.

    Duyurular Polis Akademisi’nin internet sitesinde yapılacak.

  4. Erdoğan: Kaşıkçı kayıtları gerçekten bir felaket, Suudi istihbaratçı dinlediğinde şok oldu

    Cemal Kaşıkçı
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine dair ses kayıtlarını Suudi yetkililer dahil isteyen herkese dinlettiklerini ifade etti ve ‘İstihbarat örgütümüz hiçbir şey saklamadı’ dedi.

    Erdoğan Paris ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Batılı ülkelerin liderleri için de ‘Bu cinayetten ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum’ dedi:

    Quote Message: Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar’ diyecek kadar şok oldu… Dinlediğinde şok oldu adam. Ortada böyle bir gerçek var. Buna rağmen olayı saptırma peşinde olanlar var. Başsavcı geldi, İstanbul Başsavcısı ile görüşme yaptı. Gelen savcıda maalesef ipe un serme havası var. Veliaht Prens, ‘Ben olayı aydınlatacağım, gereğini de yapacağım’ diyor. Biz de sabırla bekliyoruz. Ortada bir gazetecinin katledilmesi olayı var, bu olayın aydınlatılması, faillerinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Suudi Arabistan’da 18 tutuklu var. Failler kesinlikle bu 18 tutuklunun içinde. Bunların dışında olan kim? Talimatı veren. Onlara cinayet talimatını kimin verdiği de ortaya çıkarılmalıdır. Kaşıkçı’nın cesedinin akıbeti ne oldu? Gömüldü ise nereye defnedildi? Yoksa parçalanıp kaçırıldı mı? Bizler uluslararası düzeyde bu olayın takipçisi olacağız."

    Erdoğan: ABD’nin iddialı çıkışını Kandil’de farklı bir zemine oturtmalıyız

    Erdoğan, ABD’nin üç PKK yöneticisinin başına ödül koymasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve ‘Irak’taki PKK varlığı hususunda çalışma yapmamız gerekecek’ dedi:

    Quote Message: Uluslararası camianın, PKK konusunda çok büyük vebali var. Birleşmiş Milletler’in çok büyük vebali var. Zira sadece Kandil değil, bir de Mahmur Kampı meselesi var. Mahmur Kampı, PKK’nın kuluçka yuvası. Şu anda orada 12-13 bin kişi var. Burayı kimin dağıtması lazım? BM de artık bu işten bıktı. Orayı dağıtma havası içinde. Peki dağıtıldıktan sonra ne olacak? Bu konuda gerek ABD, gerek koalisyon güçleri, gerek merkezi yönetim ile daha yoğun temas içine girerek, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ni dahil ederek, Irak’taki PKK varlığı hususunda çalışma yapmamız gerekecek. Bu çalışmayı hep beraber yürütmemiz lazım. Temenni ederim ki bu adımlarla bu sıkıntıyı çözeriz. ABD’nin bu iddialı çıkışını Kandil’de böylece farklı bir zemine oturturuz."
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