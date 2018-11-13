Erdoğan: Kaşıkçı kayıtları gerçekten bir felaket, Suudi istihbaratçı dinlediğinde şok oldu
Gün boyu yaşananları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Erdoğan: İstihbarat örgütümüz Kaşıkçı cinayeti konusunda hiçbir şey saklamadı.
- 10 bin bekçi için kadro açıldı
- Meral Akşener Erdoğan'ın Paris ziyaretini eleştirdi: Birinci Dünya Savaşı bizim için İzmir’de bitti; Neden gittiniz oraya?
- Çanakkale’de Gülen yapılanması operasyonu: 22 kişi hakkında gözaltı kararı
Canlı anlatım
time_stated_uk
Çanakkale’de Gülen yapılanması operasyonu: 22 kişi hakkında gözaltı kararı
Çanakkale’de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Gülen yapılanması üyeliğiyle suçlanan 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Demirören Haber Ajansı, hakkında gözaltı kararı çıkarılanların 21’inin muvazzaf asker olduğunu, bir kişinin ise emekli asker olduğunu yazdı.
Anadolu Ajansı ise operasyonu “FETÖ’nin Kara Kuvvetlerindeki ‘kripto mahrem yapılanması’na yönelik” ifadeleriyle tanımladı.
Akşener: Birinci Dünya Savaşı bizim için İzmir’de bitti; Neden gittiniz oraya?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri için Fransa’nın başkenti Paris’e gitmesini eleştirdi ve ‘Mondros'u kutlamaya mı gittiniz?’ diye sordu:
10 bin bekçi için kadro açıldı
Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi için kadro oluşturuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışacak bekçiler, taşra teşkilatı bünyesinde görev yapacak.
Bekçi başvuruları için henüz tarih belirlenmedi.
Duyurular Polis Akademisi’nin internet sitesinde yapılacak.
Erdoğan: Kaşıkçı kayıtları gerçekten bir felaket, Suudi istihbaratçı dinlediğinde şok oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine dair ses kayıtlarını Suudi yetkililer dahil isteyen herkese dinlettiklerini ifade etti ve ‘İstihbarat örgütümüz hiçbir şey saklamadı’ dedi.
Erdoğan Paris ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Batılı ülkelerin liderleri için de ‘Bu cinayetten ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum’ dedi:
Erdoğan: ABD’nin iddialı çıkışını Kandil’de farklı bir zemine oturtmalıyız
Erdoğan, ABD’nin üç PKK yöneticisinin başına ödül koymasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve ‘Irak’taki PKK varlığı hususunda çalışma yapmamız gerekecek’ dedi: