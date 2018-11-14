62 ilaç Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geri ödeme listesine alındı

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Özet

  1. 62 ilaç Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geri ödeme listesine alındı.
  2. 'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' ile Türkiye'ye dönen araştırmacılara ayda 24 bin TL burs verilecek.
  3. İstanbul'da taksi ruhsatı için 'Taksi Eğitim Projesi'ni tamamlamak zorunlu hale getiriliyor.
  4. İDO, tasarruf tedbirleri kapsamında iç hat seferlerini durduruyor.

Canlı anlatım

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  1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ soruşturmasında 452 şahsa yönelik iade dosyası 83 ülkeye gönderildi

    CAVUSOGLU
    Copyright: AFP
    Quote Message: FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi." from Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı
    Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı

  2. İDO tasarruf tedbirleri nedeniyle iç hat seferlerini iptal ediyor

    İDO
    Copyright: IDO.COM.TR

    İstabul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) 1 Aralık’tan itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldı.

    Kararın tasarruf tedbirleri kapsamında alındığını açıklayan İDO, dış hat seferlerinin devam edeceğini belirtti.

    İptal edilecek olan seferler:

    • Bostancı - Bakırköy
    • Bostancı - Kabataş/Beşiktaş
    • Adalar

    Devam edecek olan seferler:

    • Bursa (Mudanya)
    • Bandırma
    • Yalova
    • Armutlu

    İDO daha önce Bostancı-Yenikapı hattında düzenlenen seferlerini iptal etmiş, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı da azaltılmıştı. Bandırma - Yenikapı hattında çalışan deniz otobüsü sayısı da düşürülmüştü.İDO, 2011 özelleştirilmiş, ihaleyi 861 milyon dolarlık teklifi veren Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu kazanmıştı.

  3. 'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' ile Türkiye'ye dönen araştırmacılara ayda 24 bin TL burs

    Çalışan
    Copyright: Getty Images

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TÜBİTAK bünyesinde yürütülen ‘Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı’nı revize ettiği ve adını da ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ olarak değiştirdiği belirtildi.

    Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, yenilenen program kapsamında Türkiye’ye dönen araştırmacılara 24 ila 36 ay boyunca aylık 24.000 TL burs verilecek.

    Burs çağrısına 15 Aralık’ta çıkılacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, farklı ülkelerdeki destek programlarını inceleyerek yeni sistemi oluşturduklarını ifade etti:

    Quote Message: Nitelikli insan gücünü çekmeyi başaran, uluslararası çalışmalarda ön plana çıkan gelişmiş ülkeler ve yeni gelişen ekonomilerdeki uygulamalar analiz edildi. 10 ülkeden 56 farklı destek programı incelendi. Araştırmacı başlangıç paketi ödeneği, genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için bir milyon TL olacak. Ödenek, araştırmacıların kendisine değil, kendilerine ev sahipliği yapan kuruma aktarılacak. Ayrıca, başlangıç paketlerinin yanında ev sahibi kuruma 720 bin TL’ye kadar araştırma desteği verilebilecek. Bunların yanında aylık 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneği de aktarılacak.”

  4. 62 geri ödeme listesine eklendi

    İlaç
    Copyright: Getty Images

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplam 62 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eş değer olan bu ilaçlar sayesinde, sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk” dedi.

    Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesine girdi?

    • Kalp ilaçları
    • KOAH
    • HIV
    • Parkinson
    • Alzheimer
    • Solunum yolu hastalıkları
    • Ülser

    Son kararla birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8.467'ye ulaşmış oldu.

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