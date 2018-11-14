62 ilaç Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geri ödeme listesine alındı
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Özet
- 62 ilaç Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geri ödeme listesine alındı.
- 'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' ile Türkiye'ye dönen araştırmacılara ayda 24 bin TL burs verilecek.
- İstanbul'da taksi ruhsatı için 'Taksi Eğitim Projesi'ni tamamlamak zorunlu hale getiriliyor.
- İDO, tasarruf tedbirleri kapsamında iç hat seferlerini durduruyor.
Canlı anlatım
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ soruşturmasında 452 şahsa yönelik iade dosyası 83 ülkeye gönderildi
İDO tasarruf tedbirleri nedeniyle iç hat seferlerini iptal ediyor
İstabul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) 1 Aralık’tan itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldı.
Kararın tasarruf tedbirleri kapsamında alındığını açıklayan İDO, dış hat seferlerinin devam edeceğini belirtti.
İptal edilecek olan seferler:
Devam edecek olan seferler:
İDO daha önce Bostancı-Yenikapı hattında düzenlenen seferlerini iptal etmiş, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı da azaltılmıştı. Bandırma - Yenikapı hattında çalışan deniz otobüsü sayısı da düşürülmüştü.İDO, 2011 özelleştirilmiş, ihaleyi 861 milyon dolarlık teklifi veren Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu kazanmıştı.
'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' ile Türkiye'ye dönen araştırmacılara ayda 24 bin TL burs
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TÜBİTAK bünyesinde yürütülen ‘Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı’nı revize ettiği ve adını da ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ olarak değiştirdiği belirtildi.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, yenilenen program kapsamında Türkiye’ye dönen araştırmacılara 24 ila 36 ay boyunca aylık 24.000 TL burs verilecek.
Burs çağrısına 15 Aralık’ta çıkılacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, farklı ülkelerdeki destek programlarını inceleyerek yeni sistemi oluşturduklarını ifade etti:
62 geri ödeme listesine eklendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplam 62 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eş değer olan bu ilaçlar sayesinde, sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk” dedi.
Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesine girdi?
Son kararla birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8.467'ye ulaşmış oldu.