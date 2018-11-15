İşsizlik Ağustos'ta %11,1'e yükseldi
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Ağustos ayında aylık bazda 0,3 puan artışla %11,1'e yükseldi.
- Ağustos döneminde genç işsizliği bir yıl aradan sonra tekrar yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Post update
Apustos dönemi işsizlik verisiyle birlikte genç nüfusta işsizlik bir yıl aradan sonra tekrar yüzde 20 seviyesini aştı ve yüzde 20,8 oldu.
Kadınlarda işsizlik oranı ise Ağustos döneminde yüzde 15,1 olarak gerçekleşti.
Son dakikaİşsizlik Ağustos'ta %11,1'e yükseldi
İsşzilik oranı son 4 aydır kesintisiz olarak yükselişte
TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Ağustos döneminde aylık bazda 0,3 puan artarak yüzde 11,1 seviyesine çıktı. Bu oran Mart 2017'den bu yana görülen en yüksek işsizlik oranı oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik ise aylık bazda 0,2 puanlık artışla yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.
İşsiz sayısı yıllık bazda 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bine yükselmiş durumda.