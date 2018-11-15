İşsizlik Ağustos'ta %11,1'e yükseldi

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Ağustos döneminde aylık bazda 0,3 puan artarak yüzde 11,1 seviyesine çıktı. Bu oran Mart 2017'den bu yana görülen en yüksek işsizlik oranı oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik ise aylık bazda 0,2 puanlık artışla yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısı yıllık bazda 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bine yükselmiş durumda.