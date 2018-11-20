Gülen yapılanması operasyonları: Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 100'den fazla şüpheli için gözaltı kararı

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Gülen yapılanmasının TSK’daki faaliyetleriyle ilgili Ankara ve Konya merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında 100’den fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, “örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit telefonlar üzerinden irtibat halinde olduğu” öne sürülen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir üsteğmen ile 35 astsubay hakkında soruşturma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8'i muvazzaf 92 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği belirtiliyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen yapılanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında ise askeri personel ve bu personelden sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılıyor. Anadolu Ajansı, şüphelilerden 40'ının muvazzaf asker olduğunu aktardı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 22'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu, aralarında pilotların da bulunduğu belirtiliyor.