Gülen yapılanması operasyonları: Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 100'den fazla şüpheli için gözaltı kararı

Gülen yapılanmasının Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf 92 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya merkezli olarak 21 ilde yürütülen, Gülen hareketinin "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Pazartesi günü Denizli'den havalandıktan sonra irtibat kesilen eğitim uçağının Aydın'da tespit edilen enkazına ulaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çarşamba günü biraraya geleceği açıklandı.
Canlı anlatım
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Erdoğan ve Bahçeli Çarşamba günü görüşecek
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşeceği tarih belli oldu.
Erdoğan ve Bahçeli Çarşamba günü (yarın) saat 16.00'da biraraya gelecek.
Ankara ve Konya merkezli Gülen yapılanması operasyonları: 100'den fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gülen yapılanmasının TSK’daki
faaliyetleriyle ilgili Ankara ve Konya merkezli yürütülen soruşturmalar
kapsamında 100’den fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör
ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, “örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit
telefonlar üzerinden irtibat halinde olduğu” öne sürülen Jandarma Genel
Komutanlığı'ndan 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir üsteğmen ile 35 astsubay hakkında soruşturma başlattı.
Bunun üzerine harekete geçen Ankara
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8'i muvazzaf 92 şüphelinin yakalanması için
operasyon düzenledi.
Gözaltına alınanların ifade
işlemleri için Ankara'ya getirileceği belirtiliyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen
yapılanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında ise askeri personel ve bu
personelden sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı
çıkarıldı.
Bu
kapsamda 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılıyor.
Anadolu Ajansı, şüphelilerden 40'ının muvazzaf asker olduğunu aktardı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 22'sinin Hava
Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu, aralarında pilotların da bulunduğu belirtiliyor.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Erdoğan ve Bahçeli Çarşamba günü görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşeceği tarih belli oldu.
Erdoğan ve Bahçeli Çarşamba günü (yarın) saat 16.00'da biraraya gelecek.
Ankara ve Konya merkezli Gülen yapılanması operasyonları: 100'den fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gülen yapılanmasının TSK’daki faaliyetleriyle ilgili Ankara ve Konya merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında 100’den fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, “örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit telefonlar üzerinden irtibat halinde olduğu” öne sürülen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir üsteğmen ile 35 astsubay hakkında soruşturma başlattı.
Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8'i muvazzaf 92 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği belirtiliyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen yapılanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında ise askeri personel ve bu personelden sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bu kapsamda 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılıyor. Anadolu Ajansı, şüphelilerden 40'ının muvazzaf asker olduğunu aktardı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 22'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu, aralarında pilotların da bulunduğu belirtiliyor.