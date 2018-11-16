İstanbul'da öğretim üyelerine operasyon: Betül Tanbay ve Turgut Tarhanlı gözaltında
İstanbul'da düzenlenen bir operasyon kapsamında Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Betül Tanbay'ın aralarında bulunduğu bazı öğretim üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
Özet
- İstanbul'da düzenlenen bir operasyon kapsamında bazı öğretim üyeleri gözaltına alındı
- Operasyonun tutuklu Osman Kavala'nın başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür Derneği'ne yönelik olduğu belirtiliyor.
Canlı anlatım
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Akademisyenlere operasyon: Tutuklu Osman Kavala’nın başkanlığını yaptığı 'Anadolu Kültür Derneği'nin üyeleri gözaltına alındı'
Bu sabah saat 06.00 sularında başlatılan operasyonlarla çok sayıda akademisyenin gözaltına alındığı belirtildi.
Operasyonda Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Betül Tanbay’ın yanı sıra yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Anadolu Kültür Derneği'nin üyeleri hakkında da gözaltı işlemlerinin yapıldığı ifade ediliyor.
Eski ÖDP ve HDP Milletvekili Ufuk Uras, Twitter’dan paylaştığı mesajlarda gözaltı operasyonunu duyurmuştu:
Uras operasyonların Anadolu Kültür Merkezi’ne yönelik olduğunu da yazdı:
CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da operasyonları Twitter’dan duyuranlar arasındaydı:
Şu ana kadar kaç kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
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Bunun üzerine Dolar/TL günlük olarak yüzde 2 düşerek 5,3050 seviyesine kadar geriledi.
Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu iddialar yalanlandı ve Beyaz Saray'ın 'Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadığını' söyledi.
Bugün ise dolar/TL kuru 5,38 seviyesi ile yüzde 0,58 oranında yükseliş göstermiş durumda.
Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen girişler ile dolar/TL'de olumlu hava devam ediyor.
İstanbul'da öğretim üyelerine operasyon: Betül Tanbay ve Turgut Tarhanlı gözaltında
DHA'nın haberine göre İstanbul'da içeriği ile ilgili bilgi verilmeyen bir operasyon kapsamında bazı öğretim üyeleri gözaltına alındı. Polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyon kapsamında aralarında Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Betül Tanbay'ın da aralarında bulunduğu öğretim üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.