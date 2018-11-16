İstanbul'da öğretim üyelerine operasyon: Betül Tanbay ve Turgut Tarhanlı gözaltında

Dün akşam saatlerinde Amerikan NBC News Televizyonu, Beyaz Saray'ın Fethullah Gülen'i gerekirse Türkiye'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yollarını aradığını iddia etti.

Bunun üzerine Dolar/TL günlük olarak yüzde 2 düşerek 5,3050 seviyesine kadar geriledi.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu iddialar yalanlandı ve Beyaz Saray'ın 'Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadığını' söyledi.

Bugün ise dolar/TL kuru 5,38 seviyesi ile yüzde 0,58 oranında yükseliş göstermiş durumda.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen girişler ile dolar/TL'de olumlu hava devam ediyor.