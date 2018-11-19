Putin Türkiye'ye geliyor

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri açıklandı
Bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihler www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.
Yükümlüler durumlarına ait bilgileri, askerlik şubelerinden de öğrenebilecekler.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı
Ege Denizi'nde mahsur kalan 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada'da mahsur kalan göçmenlerin kurtarılması için havadan ve denizden kurtarma operasyon başlatmıştı.
Post update
Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinde, doğal gaz
boru hattının deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle düzenlenecek törenler
kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye’ye geliyor.
Putin, törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan ile bir görüşme
gerçekleştirecek.
Türkiye’de gün içinde meydana gelen gelişmeleri aktardığımız
canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.
Canlı anlatım
Yazan Berza Şimşek
time_stated_uk
Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri açıklandı
Bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihler www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.
Yükümlüler durumlarına ait bilgileri, askerlik şubelerinden de öğrenebilecekler.
Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı
Ege Denizi'nde mahsur kalan 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada'da mahsur kalan göçmenlerin kurtarılması için havadan ve denizden kurtarma operasyon başlatmıştı.
Post update
Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinde, doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle düzenlenecek törenler kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye’ye geliyor.
Putin, törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Türkiye’de gün içinde meydana gelen gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.