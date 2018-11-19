Putin Türkiye'ye geliyor

Gün içinde meydana gelen gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...

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Canlı anlatım

Yazan Berza Şimşek

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  1. Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri açıklandı

    Bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihler www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.

    Yükümlüler durumlarına ait bilgileri, askerlik şubelerinden de öğrenebilecekler.

    Bedelli askerlik
    Copyright: Getty Images

  2. Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

    Ege Denizi'nde mahsur kalan 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada'da mahsur kalan göçmenlerin kurtarılması için havadan ve denizden kurtarma operasyon başlatmıştı.

  3. Post update

    Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinde, doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle düzenlenecek törenler kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye’ye geliyor.

    Putin, törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

    Türkiye’de gün içinde meydana gelen gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.

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