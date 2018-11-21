Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur kaldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında sabaha karşı meydana gelen patlamada 2 madenci yaralandı, 3 madenci ocakta mahsur kaldı.

Vali Erdoğan Bektaş, "Şu an işçilere ulaşıldı. Hayatlarından umudumuz yok. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Asgaritepe mevkiindeki özel bir madende meydana geldi.

İlk belirlemelere göre ocakta grizu patlaması gerçekleşti. Patlamanın ardından işçilerden bazıları oksijen maskelerini takarak dışarı çıktı. 5 işçi ise ocakta mahsur kaldı.

işçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı.

Mahsur kalan işçiler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk’ün çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Ocak önüne çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri de ocağa girerek kurtarma çalışmasına katıldı. Kurtarma ekibinde olan 3 işçi de metan gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.