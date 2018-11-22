Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2018 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 20.8 olduğunu açıkladı ve "mecbur kalınmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirilmeyeceğini" söyledi. Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2018 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8
  2. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün 12.00'de görüşecek.
  3. Tüketici güven endeksi Kasım'da aylık bazda yüzde 4 arttı.
  4. Eximbank, tarımsal ürün ihracatı yapan firmalara 200 milyon dolar ek finansman sağlayacak.

Canlı anlatım

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  1. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2018 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8

    Berat Albayrak
    Copyright: TBMM

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığın bütçesine ilişkin yaptığı konuşma kapsamında, 2018 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 20.8 olduğunu açıkladı.

    Quote Message: "Mali disiplin temel çıpamız olacaktır. Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edecek, etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak, mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz."

    "Mali disiplin temel çıpamız olacak." vurgusu yapan Bakan Albayrak, kur krizi sonrası gelinen sürece ilişkin ise şunları söyledi:

    Quote Message: Ağustos ayında döviz kurunda makro temellerle bağdaşmayan spekülatif ataklar yaşandı, bu süreçte alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlandı."

  2. Post update

    Tüketici güven endeksi
    Copyright: BBC

    TÜİK’in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi Kasım’da son 3 aydır devam eden düşüş trendinden çıkarak aylık bazda yüzde 4 yükseldi ve 59,6 değerini aldı.

    Endekste 100’ün üzerindeki seviyeler tüketici güveninde olumlu eğilime, 100 altındaki değerler ise olumsuz eğilime işaret ediyor.

    Tüketici güven endeksinin alt kalemlerinde özellikle dayanıklı tüketim malı alımı için mevcut dönemin olumlu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 74,3 arttı. Konut alımı için mevcut dönemi olumlu bulanların oranında ise aylık bazda artış yüzde 23,6 oldu.

  3. Kılıçdaroğlu – İnce görüşmesi bugün 12.00’de

    Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu
    Copyright: Getty Images

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün 12.00'de görüşecek.

    Görüşmenin ana gündem maddesinin Mart 2019 yerel seçimleri olması bekleniyor. Görüşme için randevu talebi geçen hafta İnce’den gitmişti.

    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konusunda adı geçen İnce geçen hafta BBC Türkçe’ye konuşmuş ve partinin mutlaka delegelerin görüşüne başvurulması gerektiğini söylemişti.

    İnce o mülakatta şunları söylemişti:

    Quote Message: Eğilim yoklaması olmazsa [adaylık teklifini] kesinlikle kabul etmem. 1989'da Nurettin Sözen (Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) tek adaydı, sandık konulmadan aday olmam diye şart koştu. Sandığa gittik, Sözen'i seçtik, o da seçimi aldı. Ben bunu da genel başkana anlatacağım. Bu partinin gençlik kolları, kadın kolları niye var, neden üye oluyor insanlar. Bunun görüşü almayacaksak, kapatalım bunları o zaman genel merkezden yönetsinler."

    Muharrem İnce mülakatının tamamını okumak için tıklayın.

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