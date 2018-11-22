Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2018 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8

Quote Message: Eğilim yoklaması olmazsa [adaylık teklifini] kesinlikle kabul etmem. 1989'da Nurettin Sözen (Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) tek adaydı, sandık konulmadan aday olmam diye şart koştu. Sandığa gittik, Sözen'i seçtik, o da seçimi aldı. Ben bunu da genel başkana anlatacağım. Bu partinin gençlik kolları, kadın kolları niye var, neden üye oluyor insanlar. Bunun görüşü almayacaksak, kapatalım bunları o zaman genel merkezden yönetsinler."

Eğilim yoklaması olmazsa [adaylık teklifini] kesinlikle kabul etmem. 1989'da Nurettin Sözen (Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) tek adaydı, sandık konulmadan aday olmam diye şart koştu. Sandığa gittik, Sözen'i seçtik, o da seçimi aldı. Ben bunu da genel başkana anlatacağım. Bu partinin gençlik kolları, kadın kolları niye var, neden üye oluyor insanlar. Bunun görüşü almayacaksak, kapatalım bunları o zaman genel merkezden yönetsinler."