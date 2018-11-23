Adana'da PKK'ya yönelik operasyon: 16 gözaltı - Türkiye'de Bugün

Türkiye'de 23 Kasım 2018 tarihinde yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Adana'da PKK'ya finansal destek sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

Canlı anlatım

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  1. Çavuşoğlu: Trump'ın Suudi Veliaht Prensi ile ilgili açıklaması bize de ilginç geldi

    CAVUSOGLU
    Copyright: AFP
    Quote Message: Biz Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarımızda hiç isim kullanmadık. Sadece Cumhurbaşkanımız Kral Selman'ın dahli olmadığını düşünüyorum dedi, bunu da bilerek söyledi. Ancak ABD'nin, özellikle de Başkan'ın yaptığı açıklamalarda Veliaht Prensi’nin haberi olabilir de, olmayabilir de dedi. Bunu neye dayanarak söyledi, bilmiyoruz. Biz kanıt olmadan kimseyi itham edemeyiz. Suudi Arabistan'la ilişkimiz de tek bir kişiye bağlı olamaz. Burada Trump'ın Veliaht Prensi'nin haberi olabilir de, olmayabilir de açıklaması bize de ilginç geldi, ses kaydı var mı yok mu ABD bize bir bilgi vermedi."
    Quote Message: (Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile) Görüşmemek için bir sebep yok, görüşülebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız önceki temaslarında da yaptığı gibi düşüncelerimizi, tespitlerimizi, tüm elde ettiğimiz bilgi ve belgeleri söyleyecektir. Burada Veliaht Prensi ile görüşmek için bir engel görmüyoruz burada bir görüşme olabilir ama takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın." from Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı
    Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı

  2. Adana'da PKK'ya yönelik operasyon: 16 gözaltı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sabah saatlerinde hava destekli bir operasyon başlattı.

    PKK ve KCK’ya finansal destek sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

    Kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde 26 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen evlerde arama yapıldı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

  3. Post update

    Türkiye'de 23 Kasım 2018 tarihinin önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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