Adana'da PKK'ya yönelik operasyon: 16 gözaltı - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 23 Kasım 2018 tarihinde yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Adana'da PKK'ya finansal destek sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı
Canlı anlatım
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Adana'da PKK'ya yönelik operasyon: 16 gözaltı
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sabah saatlerinde hava destekli bir operasyon başlattı.
PKK ve KCK’ya finansal destek sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde 26 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen evlerde arama yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Post update
Türkiye'de 23 Kasım 2018 tarihinin önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.