Adana'da PKK'ya yönelik operasyon: 16 gözaltı - Türkiye'de Bugün

Quote Message: Biz Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarımızda hiç isim kullanmadık. Sadece Cumhurbaşkanımız Kral Selman'ın dahli olmadığını düşünüyorum dedi, bunu da bilerek söyledi. Ancak ABD'nin, özellikle de Başkan'ın yaptığı açıklamalarda Veliaht Prensi’nin haberi olabilir de, olmayabilir de dedi. Bunu neye dayanarak söyledi, bilmiyoruz. Biz kanıt olmadan kimseyi itham edemeyiz. Suudi Arabistan'la ilişkimiz de tek bir kişiye bağlı olamaz. Burada Trump'ın Veliaht Prensi'nin haberi olabilir de, olmayabilir de açıklaması bize de ilginç geldi, ses kaydı var mı yok mu ABD bize bir bilgi vermedi."

Biz Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarımızda hiç isim kullanmadık. Sadece Cumhurbaşkanımız Kral Selman'ın dahli olmadığını düşünüyorum dedi, bunu da bilerek söyledi. Ancak ABD'nin, özellikle de Başkan'ın yaptığı açıklamalarda Veliaht Prensi’nin haberi olabilir de, olmayabilir de dedi. Bunu neye dayanarak söyledi, bilmiyoruz. Biz kanıt olmadan kimseyi itham edemeyiz. Suudi Arabistan'la ilişkimiz de tek bir kişiye bağlı olamaz. Burada Trump'ın Veliaht Prensi'nin haberi olabilir de, olmayabilir de açıklaması bize de ilginç geldi, ses kaydı var mı yok mu ABD bize bir bilgi vermedi."