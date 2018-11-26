2019 yerel seçimleri: AKP, Ankara ve İzmir dahil 20 ilden adayını yarın açıklıyor

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MEB, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın tarihini 1 Haziran 2019 olarak belirledi.

Diğer yandan sınavda sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatılırken, 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika, 40 soruluk sayısal alanın süresi ise 80 dakika oldu.