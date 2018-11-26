2019 yerel seçimleri: AKP, Ankara ve İzmir dahil 20 ilden adayını yarın açıklıyor
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Özet
- AKP, yerel seçimler için Ankara ve İzmir adaylarını yarın açıklıyor
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 43'ü muvazzaf 48 asker toplam 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- MEB, LGS'nin merkezi sınav tarihini 1 Haziran 2019 olarak belirledi, sınav süreleri değişti.
- CHP MYK, partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
Canlı anlatım
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AKP Ankara ve İzmir dahil 20 ilin adayını yarın açıklıyor
AKP 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Ankara ve İzmir adaylarını yarın açıklayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın düzenlenecek AKP grup toplantısında 20 ilden adayın ismini açıklaması bekleniyor.
Ankara'dan Ayşe Sayın'ın AKP'nin yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili analizi sayfamızda:
AKP kulislerinde büyükşehir belediye başkan adaylıkları için kimlerin adı öne çıkıyor?
LGS merkezi sınav tarihi belirlendi: 1 Haziran 2019
MEB, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın tarihini 1 Haziran 2019 olarak belirledi.
Diğer yandan sınavda sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatılırken, 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika, 40 soruluk sayısal alanın süresi ise 80 dakika oldu.
Kara Kuvvetleri'nden 43'ü muvazzaf asker 51 kişi hakkında gözaltı kararı
Gülen yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 43'ü muvazzaf 48 asker ile 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Post update
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Gülen yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri'nden 43'ü muvazzaf 48 asker ve 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı da Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihini 1 Haziran 2019 olarak açıkladı.
CHP Merkezi Yönetim Kurulu'nun (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantısı da, gündemin diğer başlıklarından.