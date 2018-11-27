Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinledim
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan ile ilişkiler hakkında açıklamalar yaptı.
Özet
- Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinledim, adli tıp uzmanı keyifle yapıyor
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 askere gözaltı kararı verildi
- Türk-İş Kayım ayı raporunu yayımladı: Yoksulluk sınırı 6 bin 328 TL
Canlı anlatım
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Kredi kartı taksit sayılarını düzenleyen yönetmelikler yayımlandı: 3.500 TL altındaki cep telefonlarında taksit sayısı 12'ye çıktı
Elektronik eşya, seyahat ve konaklama ile sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda kredi kartı taksit sayılarını düzenleyen yönetmelikler yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve banka kartları, kredi kartları ve kredi işlemleri ile finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarını düzenleyen yönetmeliklerde değişiklik öngören yönetmeliklere göre, taksit sayısı; tablet ve bilgisayar satışlarında altıyı, fiyatı 3,500 TL’ye kadar olan cep telefonu satışlarında 12’yi, bu fiyatın üzerinde olan cep telefonu satışlarında ise altıyı aşamayacak.
Reuters'ın haberine göre bu kapsamda 3,500 TL altında fiyatı olan cep telefonlarının satışında öngörülen 12 taksit, 31 Ocak 2019 sonuna kadar uygulanacak.
Kredi kartı taksit sayısı; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.
Türk-İş Kayım ayı raporunu yayımladı: Yoksulluk sınırı 6 bin 328 TL
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Kasım ayı raporunu açıkladı.
Buna göre,
Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinledim, adli tıp uzmanı keyifle yapıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan ile ilişkiler hakkında açıklamalar yaptı.
Çavuşoğlu, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'nde görüşmek istediğini söyledi.
Erdoğan'ın telefonda, "Bakarız" yanıtını verdiğini aktardı.
Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilşkin ses kaydını da dinlediğini söyledi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 askere gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Gülen cemaatine mensup oldukları gerekçesiyle 82 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Habertürk'ün haberine göre bu askerlerin "Gülen cemaatinin mahrem imamları ile iletişim halinde oldukları ve başkaları adına kayıtlı sahte operasyonel hatlarla haberleştikleri" belirlendi.