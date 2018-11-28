TSK'da 'Gülen operasyonu': 33 gözaltı kararı

Hatice Kamer Copyright: Hatice Kamer

Diyarbakır'da 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi anma etkinlikleri düzenleniyor.

Anma kapsamında Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar Dört Ayaklı Minare'ye yürüdü. Avukatlar ellerinde "Devletin aydınlatamayacağı cinayet yoktur, aydınlatmadığı cinayet vardır" yazan bir pankart taşıdı.

Saat 14.00’de Elçi’nin Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edilecek. Saat 15.30’da ise Baro evinde, ‘Tahir Elçi İnsan Hakları Fotoğraf Sergisi’ ve ‘Tahir Elçi O An’ belgeselinin gösterimi yapılacak. Ayrıca Avukat Tahir Elçi Hatıra Ormanı’nda fidan dikme etkinliği de düzenlenecek.

Elçi'nin öldürülmesine yönelik soruşturmada 30 polis tanık olarak dinlendi ancak henüz bir fail veya şüpheli bulunamadı.