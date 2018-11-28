TSK'da 'Gülen operasyonu': 33 gözaltı kararı

'TSK'da FETÖ yapılanması' soruşturmasında 19 ilde 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
3 yıl önce vurularak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anılıyor.
Canlı anlatım
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3 yıl önce öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anılıyor
Hatice KamerCopyright: Hatice Kamer
Diyarbakır'da 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi anma etkinlikleri düzenleniyor.
Anma kapsamında Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar Dört Ayaklı Minare'ye yürüdü. Avukatlar ellerinde "Devletin aydınlatamayacağı cinayet yoktur, aydınlatmadığı cinayet vardır" yazan bir pankart taşıdı.
Saat 14.00’de Elçi’nin Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edilecek. Saat 15.30’da ise Baro evinde, ‘Tahir Elçi İnsan Hakları Fotoğraf Sergisi’ ve ‘Tahir Elçi O An’ belgeselinin gösterimi yapılacak. Ayrıca Avukat Tahir Elçi Hatıra Ormanı’nda fidan dikme etkinliği de düzenlenecek.
Elçi'nin öldürülmesine yönelik soruşturmada 30 polis tanık olarak dinlendi ancak henüz bir fail veya şüpheli bulunamadı.
TSK'da Digiturk'ten ayrılanlara yönelik 'Gülen yapılanması' operasyonu: 33 gözaltı kararı
BBCCopyright: BBC
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Anadolu Ajansı "Terör ve Örgütlü Suçlar" bürosunca yürütülen soruşturmada 19 ilde bulunan şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV'nin Digituk platformundan çıkarılması ardından Digiturk'ten ayrılış nedenlerine ilişkin dilekçe ve ses kayıtlarını incelendiğini, inceleme sonucunda 33 şüphelinin belirlendiğini duyurdu. Şüphelilerin Gülen yapılanmasının talimatıyla Digiturk'ten ayrıldığı iddia edildi.
AA "aynı şüphelilerin, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit hatları da kullandığının tespit edildiği" yazdı.
İnceleme sonucunda savcılık 14'ü muvazzaf, 3'ü ihraç, 16'sı emekli 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
3 yıl önce öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anılıyor
Diyarbakır'da 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi anma etkinlikleri düzenleniyor.
Anma kapsamında Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar Dört Ayaklı Minare'ye yürüdü. Avukatlar ellerinde "Devletin aydınlatamayacağı cinayet yoktur, aydınlatmadığı cinayet vardır" yazan bir pankart taşıdı.
Saat 14.00’de Elçi’nin Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edilecek. Saat 15.30’da ise Baro evinde, ‘Tahir Elçi İnsan Hakları Fotoğraf Sergisi’ ve ‘Tahir Elçi O An’ belgeselinin gösterimi yapılacak. Ayrıca Avukat Tahir Elçi Hatıra Ormanı’nda fidan dikme etkinliği de düzenlenecek.
Elçi'nin öldürülmesine yönelik soruşturmada 30 polis tanık olarak dinlendi ancak henüz bir fail veya şüpheli bulunamadı.
TSK'da Digiturk'ten ayrılanlara yönelik 'Gülen yapılanması' operasyonu: 33 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Anadolu Ajansı "Terör ve Örgütlü Suçlar" bürosunca yürütülen soruşturmada 19 ilde bulunan şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV'nin Digituk platformundan çıkarılması ardından Digiturk'ten ayrılış nedenlerine ilişkin dilekçe ve ses kayıtlarını incelendiğini, inceleme sonucunda 33 şüphelinin belirlendiğini duyurdu. Şüphelilerin Gülen yapılanmasının talimatıyla Digiturk'ten ayrıldığı iddia edildi.
AA "aynı şüphelilerin, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit hatları da kullandığının tespit edildiği" yazdı.
İnceleme sonucunda savcılık 14'ü muvazzaf, 3'ü ihraç, 16'sı emekli 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.