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Erdoğan G-20 için Arjantin'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 toplantısı için Arjantin'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada, Trump ile Menbiç'i görüşeceğini söyledi. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapılması konusunda talebin taraflara iletildiğini de kaydetti. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 için Arjantin'e hareket etti

Canlı anlatım

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  1. İstanbul Sarıyer'de yol çöktü

    İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Rumeli Kavağı Liman Caddesi'nde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

    Yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen olay sırasında araç ve yayalarının geçmemesi olası yaralanma ve can kaybını önledi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı.

  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 yolunda: Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk önerisi görüşülecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 toplantısı için Arjantin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Donald Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko arasında arabuluculuk yapma talebinin de toplantıda gündeme geleceğini kaydetti.

    Erdoğan
    Copyright: DHA
    Quote Message: Bugün bizim Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna'yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız."
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