Kasım ayında enflasyon önceki aya göre yüzde 1,44 düştü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE Kasım ayında yüzde 1,44 düşerken yıllık artış ise yüzde 25,24'ten yüzde 21,62'ye geriledi.

TÜFE böylece 2017'nin Haziran ayından beri ilk kez aylık bazda düşmüş oldu.

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25,24 seviyesine yükselerek 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Ana harcama grupları itibariyle aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,37 ile ayakkabı ve giyimde oldu.

Sağlıkta yüzde 0,57, konutta yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,17 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 32,73 ile ev eşyası grubunda oldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatında bir önceki yıla göre yüzde 25,66, konutta yüzde 24,76 ve eğlence ve kültürde yüzde 21,18 artış yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, verilerin enflasyondaki düşüşün güçlü bir şekilde başladığını gösterdiğini belirtti.