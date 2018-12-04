2019 yerel seçimleri: Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5 belediye başkanı adayını daha açıkladı
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Özet
- 2019 yerel seçimleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bazı adaylarını açıkladı
- Gülen yapılanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri merkezli operasyonlarda 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
- Edirne'de "donarak öldükleri" tespit edilen 3 sığınmacının cansız bedenlerine ulaşıldı
- Dolar/TL kuru enflasyon verileri ile gelen sert yükseliş sonrası 'geriliyor'
- #4AralıkDünyaMadencilerGünü Twitter'da TT oldu.
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Kasım ayı enflasyon verileri sonrası yükselen Dolar/TL kuru 'geriliyor'
Dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri sonrası yükselen Dolar/TL kuru, bugün gerilmeye başladı.
Kur sabah saatlerinde 5,24 - 5,25 aralığında işlem görüyor.
Bloomberg'in haberine göre beklentilerden daha olumlu gelen enflasyon verileri sonrası Dolar/TL kuru 5,16 seviyelerinden 5,14'e düştü ama kalıcı olamadı, %1'in üzerinde artarak 5.28'i test etti.
Haberde kurun yükselişinde Merkez Bankası'nın enflasyondaki düşüşe bağlı olarak Aralık toplantısında faiz indirimi yapabileceği beklentisinin etkili olduğuna dikkat çekildi.
Merkez Bankası: Kasım enflasyon verilerindeki düşüşte TL'nin değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu
Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, yıllık enflasyonun yüzde 21.62'e gerilemesinin "taze meyve ve sebze fiyatlarının öne çıkması, enerji fiyatları ile petrol fiyatlarındaki düşüş ve TL'deki değerlenme" gibi gelişmelerden kaynaklandığını belirtti.
Pazartesi günü açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre enflasyon aylık yüzde 1,44 düştü, yıllık yüzde 21,62'ye geriledi.
Böylece tüketici fiyat endeksi Haziran 2017'den bu yana ilk kez aylık bazda düşmüş oldu.
Aylık enflasyon şampiyonu ise soğan oldu.
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı: Aylık yüzde 1,44 düştü, yıllık yüzde 21,62'ye geriledi
2019 yerel seçimleri: İYİ Parti 5 ilin adayını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 31 Mart yerel seçimleri öncesi bazı adaylarını açıkladı.
Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu, Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ ve Niğde Belediye Başkan Adayı Mümin İnan oldu. Mersin’e görevdeki Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz aday gösterildi. Afyon adayı ise Mahmut Koçak olarak belirlendi.
Akşener konuşmasında AKP'nin ekonomi politikalarına yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkisini eleştirdi:
Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlarda 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı
15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri merkezli onlarca ilde operasyon düzenlendi, 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
DHA, İstanbul'da Gülen soruşturması kapsamında 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini aktardı.
Kayseri merkezli iki ayrı operasyonda ise çok sayıda ilde 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, Konya merkezli 24 ilde düzenlenen bir operasyonda ise 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Öte yandan Ankara merkezli ayrı bir operasyonda, "Bylock kullandığı" şüphesiyle aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Edirne'de 'donarak ölen' 3 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı
Edirne'de donarak öldükleri tespit edilen üç göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.
DHA'nın haberinde, Meriç ilçesine bağlı 2 ayrı köyde bulunan göçmenlerin "Yunanistan polisince kıyafetleri alınarak" Türkiye'ye geri gönderildiği öne sürüldü.
Post update
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela ziyaretinde verdiği mesajlar, Türkiye medyasının başlıca gündem maddesi.
Gülen yapılanmasına yönelik çok sayıda ilde düzenlenen operasyonda ise 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, onlarca kişi de gözaltına alındı.
Dolar/TL kuru ise, dün açıklanan enflasyon verileri ile sert yükseliş yaşadıktan sonra sabah saatlerinde gerildi.