2019 yerel seçimleri: Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5 belediye başkanı adayını daha açıkladı

Quote Message: Milletin tek gündemi ekonomi, derdi hayat pahalılığı, geçim darlığı, işsizlik, çoluk çocuğunun geleceği. İktidara göre herşey güllük gülistanlık. Sofralarda etler havaya uçuyor, o kadar alışveriş yapıyoruz ki poşet taşımaktan belimiz kırılıyor. Elektrik faturalarına bakmıyorlar.İlk defa bir iktidar inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. Bu hayat pahalılığının sebebi stokçu çiftçiler ve esnafmış. "

Milletin tek gündemi ekonomi, derdi hayat pahalılığı, geçim darlığı, işsizlik, çoluk çocuğunun geleceği. İktidara göre herşey güllük gülistanlık. Sofralarda etler havaya uçuyor, o kadar alışveriş yapıyoruz ki poşet taşımaktan belimiz kırılıyor. Elektrik faturalarına bakmıyorlar.İlk defa bir iktidar inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. Bu hayat pahalılığının sebebi stokçu çiftçiler ve esnafmış. "