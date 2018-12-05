Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Alabora, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ile suçlanıyor. Kararda Gezi eylemlerinin 2011'den beri planlandığı ve Osman Kavala tarafından örgütlendiği iddia ediliyor. Türkiye'de gün boyu yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz.

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Özet

  1. Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

Canlı anlatım

Yazan Onur Erem

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  1. Merkez Bankası: Enflasyon para politikasıyla kademeli olarak yüzde 5’e çekilecek

    tcmb
    Copyright: Getty Images

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019’a dair para ve kur politikasına dair bir açıklama yayımladı.

    Merkez Bankası’nın önümüzdeki yıl fiyat istikrarının sağlanması için elindeki politika araçlarını kullanmaya devam edeceğinin vurgulandığı metinde şu ifadeler yer aldı:

    Quote Message: Enflasyon hedefi hükümet ile varılan mutabakatla yüzde 5 seviyesinde korundu; para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacak. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacak. Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda ise TCMB Para Politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi verecek. from TCMB
    TCMB

  2. Gülen yapılanmasına operasyon: 15 ilde 16 gözaltı

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    Copyright: Getty Images

    Gülenci yapılanmaya yönelik 15 ilde düzenlenen Diyarbakır merkezli operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

    Örgütün kadın üyeleri olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon kapsamında 11 kişi de aranıyor.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları için Diyarbakır’a getirilecekleri açıklandı.

  3. Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

    alabora
    Copyright: dha

    Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

    Galler'de yaşayan Alabora, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ile suçlanıyor.

    İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen talep sonucu verdiği kararda, Gezi’nin tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala tarafından örgütlendiği savunuluyor.

    Savcılık Alabora’nın Gezi’den bir yıl önce yurt dışında yaptığı bazı görüşmelerin de hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik olduğu iddia ediliyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede Alabora’nın 2011’de bir videoda “Ayaklan İstanbul” ifadelerini kullanması nedeniyle Gezi’nin 2011’de planlanmaya başlandığı, 2012’de Alabora’nın oynadığı ve bir ülke liderine karşı ayaklanmanın anlatıldığı Mi Minör oyununun da bunun bir kanıtı olduğu öne sürülüyor.

    Mahkemenin tutuklama kararında şu ifadeler yer alıyor:

    “Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır...”

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