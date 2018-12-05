Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

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Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Galler'de yaşayan Alabora, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ile suçlanıyor.

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen talep sonucu verdiği kararda, Gezi’nin tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala tarafından örgütlendiği savunuluyor.

Savcılık Alabora’nın Gezi’den bir yıl önce yurt dışında yaptığı bazı görüşmelerin de hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik olduğu iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede Alabora’nın 2011’de bir videoda “Ayaklan İstanbul” ifadelerini kullanması nedeniyle Gezi’nin 2011’de planlanmaya başlandığı, 2012’de Alabora’nın oynadığı ve bir ülke liderine karşı ayaklanmanın anlatıldığı Mi Minör oyununun da bunun bir kanıtı olduğu öne sürülüyor.

Mahkemenin tutuklama kararında şu ifadeler yer alıyor:

“Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır...”