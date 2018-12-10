Marketlerde paralı plastik poşet uygulaması yürürlüğe girdi

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Özet

  1. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin altında yüzde 1,6 büyüdü.
  2. CHP: 2002 - 2018 döneminde 47 bin 910 kişinin yaşam hakkı ihlâl edildi.
  3. Marketlerde plastik poşetler tanesi en az 25 kuruştan satılmaya başlanıyor.

Canlı anlatım

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  1. CHP’den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü raporu: ‘Son 16 yılda 47 bin 910 kişinin yaşam hakkı ihlâl edildi’

    Türkiye'de kadın eylemleri
    Copyright: Getty Images

    Ana muhalefet partisi CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için hazırladığı raporu yayımladı.

    Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarda olduğu 2002 – 2018 döneminin ele alındığı raporda, son 16 yılda 47 bin 910 kişinin yaşam hakkının ihlâl edildiği, yine aynı dönemde 14 bin 960 kadın cinayeti işlendiği belirtiliyor.

    CHP’nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıkladığı raporda, “22 bin 224 kişi iş cinayetine kurban gitti. 21 bin 325 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldığı tespit edildi. 591 gazeteci tutuklandı” deniyor.

  2. Marketlerde paralı plastik poşet uygulaması yürürlüğe girdi

    Plastik torba
    Copyright: AFP

    Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemelerle, market alışverişlerinde ücretsiz plastik poşet verilmesi uygulaması sonlandırıldı.

    Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamayla, plastik poşetler tanesi en az 25 kuruştan satılacak.

    Müşterilerine bedava plastik poşet vermeye devam ettiği tespit edilen işletmelere, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL para cezası kesilecek.

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