Marketlerde paralı plastik poşet uygulaması yürürlüğe girdi

Getty Images Copyright: Getty Images

Ana muhalefet partisi CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için hazırladığı raporu yayımladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarda olduğu 2002 – 2018 döneminin ele alındığı raporda, son 16 yılda 47 bin 910 kişinin yaşam hakkının ihlâl edildiği, yine aynı dönemde 14 bin 960 kadın cinayeti işlendiği belirtiliyor.

CHP’nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıkladığı raporda, “22 bin 224 kişi iş cinayetine kurban gitti. 21 bin 325 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldığı tespit edildi. 591 gazeteci tutuklandı” deniyor.