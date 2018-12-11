Türkiye'de cari işlemler dengesi Ekim'de 2,7 milyar dolar fazla verdi

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Özet

  1. Cari işlemler dengesi Ekim'de 2,7 milyar dolar fazla verdi.
  2. Gülen yapılanmasına Muğla merkezli 9 ilde operasyon: 27 kişi hakkında gözaltı kararı
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.
  4. Adile Naşit ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Canlı anlatım

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  1. Cari işlemler dengesi Ekim'de 2,7 milyar dolar fazla verdi

    binalar
    Copyright: Getty Images

    Türkiye'de cari işlemler dengisi Ekim ayında tahminlerin üstüne çıkarak 2,7 milyar dolar fazla verdi.

    Böylece cari denge 3 ay üst üste pozitif gelmiş oldu.

    12 aylık cari açık ise 39,4 milyar dolar oldu.

    Türkiye ekonomisi kırılgan beşlinin neresinde duruyor?

  2. #AdileNaşit ölüm yıld önümünde anılıyor

    Yeşilçam'ın sevilen ismi Adile Naşit, 31 yıl önce bugün hayatını kaybetti.

    Twitter'da kullanıcılar Naşit'i Hababam Sınıfı'yla, Gülen Gözler'le, en çok da ünlü oyuncunun kahkahasıyla anıyor.

    Türk Sineması Araştırmaları'ndaki bir incelemede Naşit'te şöyle bahsediliyor:

    Quote Message: Bizim göbeğini titreterek attığı kahkahalarla hatırladığımız Adile Naşit kederli bir kadın aslında. En komik sahnelerde bile buğulu bakan gözleri derin bir hüzün saklıyor ardında. Yeğeni Naşit Özcan da doğruluyor bu tespiti: 'Sakin, dışa dönük gibi gözükse de aslında içine kapanık biriydi. Girdiği her ortamı neşelendiren, esprileriyle kahkahaya boğan bu kadın, 15 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra hep mutsuz yaşadı. Ve bu sıkıntısı onu ölüme kadar götürdü.'"
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  3. 9 ilde Gülen operasyonu: TSK'dan 27 kişi gözaltına alındı

    polis
    Copyright: Getty Images

    Türkiye'de günün sıcak gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

    Gülen yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri kanadına yönelik 9 ilde gerçekleştirilen operasyonla 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    DHA, gözaltına alınanların çoğunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığını, 22'sinin muvazzaf asker olduğunu, 5'inin de daha önce KHK'larla ihraç edildiğini aktardı.

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