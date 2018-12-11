Türkiye'de cari işlemler dengesi Ekim'de 2,7 milyar dolar fazla verdi

Quote Message: Bizim göbeğini titreterek attığı kahkahalarla hatırladığımız Adile Naşit kederli bir kadın aslında. En komik sahnelerde bile buğulu bakan gözleri derin bir hüzün saklıyor ardında. Yeğeni Naşit Özcan da doğruluyor bu tespiti: 'Sakin, dışa dönük gibi gözükse de aslında içine kapanık biriydi. Girdiği her ortamı neşelendiren, esprileriyle kahkahaya boğan bu kadın, 15 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra hep mutsuz yaşadı. Ve bu sıkıntısı onu ölüme kadar götürdü.'"

Bizim göbeğini titreterek attığı kahkahalarla hatırladığımız Adile Naşit kederli bir kadın aslında. En komik sahnelerde bile buğulu bakan gözleri derin bir hüzün saklıyor ardında. Yeğeni Naşit Özcan da doğruluyor bu tespiti: 'Sakin, dışa dönük gibi gözükse de aslında içine kapanık biriydi. Girdiği her ortamı neşelendiren, esprileriyle kahkahaya boğan bu kadın, 15 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra hep mutsuz yaşadı. Ve bu sıkıntısı onu ölüme kadar götürdü.'"