Türkiye'de cari işlemler dengesi Ekim'de 2,7 milyar dolar fazla verdi
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Özet
- Cari işlemler dengesi Ekim'de 2,7 milyar dolar fazla verdi.
- Gülen yapılanmasına Muğla merkezli 9 ilde operasyon: 27 kişi hakkında gözaltı kararı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.
- Adile Naşit ölüm yıl dönümünde anılıyor.
Canlı anlatım
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Cari işlemler dengesi Ekim'de 2,7 milyar dolar fazla verdi
Türkiye'de cari işlemler dengisi Ekim ayında tahminlerin üstüne çıkarak 2,7 milyar dolar fazla verdi.
Böylece cari denge 3 ay üst üste pozitif gelmiş oldu.
12 aylık cari açık ise 39,4 milyar dolar oldu.
Türkiye ekonomisi kırılgan beşlinin neresinde duruyor?
#AdileNaşit ölüm yıld önümünde anılıyor
Yeşilçam'ın sevilen ismi Adile Naşit, 31 yıl önce bugün hayatını kaybetti.
Twitter'da kullanıcılar Naşit'i Hababam Sınıfı'yla, Gülen Gözler'le, en çok da ünlü oyuncunun kahkahasıyla anıyor.
Türk Sineması Araştırmaları'ndaki bir incelemede Naşit'te şöyle bahsediliyor:
9 ilde Gülen operasyonu: TSK'dan 27 kişi gözaltına alındı
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Gülen yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri kanadına yönelik 9 ilde gerçekleştirilen operasyonla 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
DHA, gözaltına alınanların çoğunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığını, 22'sinin muvazzaf asker olduğunu, 5'inin de daha önce KHK'larla ihraç edildiğini aktardı.