TÜSİAD Başkanı Bilecik: Ekonomimizin küçülmeye devam edeceği net

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TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı yönünde izlenimleri olduğunu belirterek, "ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarında daha yavaş olma beklentisi bizler için bütün iş dünyası ve her şeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi değerlendirilmesi gereken bir periyot" dedi ve ekledi:

“Son dokuz yıldır kesintisiz büyüyen ekonomimiz maalesef artık küçüldü. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.1 küçüldü. Tüketim, yatırım ve ithalatta çok önemli düşüşler çok öne çıktı. İthalattaki düşüş hammaddeyi ithal etmediğimizi, yani üretimin azaldığını gösteriyor. İçinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek açıklanması birkaç ay sonra olacak. Ekonomimizin küçülmeye devam edeceği de aşağı yukarı net bir şekilde tablolanmış vaziyette. 2019 yılında tekrar büyümeye dönmemiz için yapmamız gereken ödevlerimizin listesi net ve açık. Bu konuda Sayın Berat Albayrak ve yönetimiyle son derece yakın çalışıyoruz ve bütün taleplerimizi iletiyoruz. İyi dinleyen bir ekonomi yönetimi var.

"Bir de sizlere iyi bir haberim var. Bugün özellikle şu an küresel rüzgarların bizi bir miktar nefes aldıracağı bir dönemden geçiyoruz. Diliyorum bu dönem uzun sürer, kestirmem mümkün değil. Ancak küresel gelişmelere baktığımız zaman özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı konusunda, faiz artırımlarını sanki düşüreceği veya vazgeçeceği yönünde izlenimlere katılmak istiyoruz, veyahut görmek istiyoruz. Böyle olduğu takdirde bize en azından zaman kazandıran periyot olacak. Ancak şunu da paylaşmamda fayda var, gerçekleri inkar edersek, 2013 yılını hatırlayın 5 yıl evvel özellikle ABD Merkez Bankası’nın yaptığı faiz anonsları vardı. Ama maalesef ekonomi yönetimi olarak baktığımızda gaza basmaya devam ettik. Dövizle borçlanmayı muazzam derecede teşvik eden bir yapıyla devam ettik. Oysa bir miktar daha dengeli kompozisyona geçebilirdik. Bazı gelişmekte olan ülkelerdeki gibi. Ama Türkiye veya Arjantin bu konularda farklı bir rota tercih ettiler ve istemediğimiz tablolarla baş başa kaldık.