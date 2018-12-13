BBC Türkçe'ye konuşan makinist: Kaza iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu meydana geldi

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Ankara Valiliği, Yüksek Hızlı Tren kazası konusunda açıklama yaptı. Açıklamada hayatını kaybeden 7 kişiden birinin makinist olduğu belirtili.

Valilliğin açıklaması şöyle;

Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır.

Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.