BBC Türkçe'ye konuşan makinist: Kaza iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu meydana geldi
Özet
- Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası: 3'ü makinist 9 kişi öldü, 47 kişi yaralandı
- BBC Türkçe'ye konuşan makinist: Kaza iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu meydana geldi.
Canlı anlatım
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BBC Türkçe Muhabiri Fundanur Öztürk: Kaza bölgesinde üç saattir yakınlarına ulaşamayanlar var
Antalya il Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.
Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanserden kaybetmişti.
Ulaştırma Bakanı Turhan: Kazada 3'ü makinist 9 kişi öldü
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Ankara'da yaşanan tren kazasında 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Olay yerinde açıklama yapan Turlan "6.36 sularında Yenimahalle ilçemiz motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız bu kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır." dedi.
BBC Türkçe'ye konuşan makinist: Kaza iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu yaşandı
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında olay yerinde bulunan BBC Türkçe Muhabiri Fundanur Öztürk, adını açıklamak istemeyen bir makinistin, kazanın iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu meydana geldiğini söylediğini bildirdi.
Muhabirimiz polisler tarafından kurulan güvenlik şeritlerinin olduğu bölgede yaralı yakınlarının geçişine izin verilmediğini ve bilgi verilerek hastanelere yönlendirildiklerini söylüyor.
Ankara Valiliği'nden açıklama: Hayatını kaybeden 7 kişiden biri makinist
Ankara Valiliği, Yüksek Hızlı Tren kazası konusunda açıklama yaptı. Açıklamada hayatını kaybeden 7 kişiden birinin makinist olduğu belirtili.
Valilliğin açıklaması şöyle;
Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır.
Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.
Ankara'daki tren kazası: Olay yerinden ilk fotoğraflar
Ankara'da tren kazası: Ölü sayısı 7'ye yükseldi, üçü ağır 46 kişi yaralandı
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı.
Kazada üçü ağır 46 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza sabah 06:30 sıralarında Ankara'nin Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda meydana geldi.
Hızlı tren kalktıktan yaklaşık dört dakika sonra yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı.
Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı.
Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı.
Kaza nedeniyle aynı hattaki tren seferleri durdurulurken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.