Gülen yapılanması operasyonu: 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

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Özet

  1. 4'ü albay 5'i yarbay toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
  2. Fenerbahçe, Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.

Canlı anlatım

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  1. Savunma sanayi şirketlerinde çalışanlara Gülen yapılanması operasyonu

    48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    Copyright: Getty Images

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

  2. Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal

    Ersun Yanal
    Copyright: Getty Images

    Fenerbahçe’de Philip Cocu’nun görevie son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi.

    Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşıldığı açıklandı:

    Quote Message: Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.”

    Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından ise Yanal’ın 2014 yılında paylaştığı “Mutluluk Fenerbahçe’de olmaktır” tweeti yeniden paylaşıldı ve Ersun Yanal için ‘Yuvana hoş geldin’ dendi.

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  3. Gülen yapılanmasına operasyon

    219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
    Copyright: Getty Images

    İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTerör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Gülen yapılanmasının TSK ayağına yönelik operasyon başlattı. "Örgütsel iletişim amacıyla ankesörlü, kontörlü ve sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik" çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

    Toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

    Hakkında gözaltı kararı bulunan askerlerin rütbeleri

    • 4 albay
    • 5 yarbay
    • 10 binbaşı
    • 14 yüzbaşı
    • 51 üsteğmen
    • 1 teğmen
    • 115 astsubay
    • 19 uzman çavuş
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