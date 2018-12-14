Gülen yapılanması operasyonu: 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
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Özet
- 4'ü albay 5'i yarbay toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- Fenerbahçe, Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.
Canlı anlatım
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Savunma sanayi şirketlerinde çalışanlara Gülen yapılanması operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal
Fenerbahçe’de Philip Cocu’nun görevie son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşıldığı açıklandı:
Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından ise Yanal’ın 2014 yılında paylaştığı “Mutluluk Fenerbahçe’de olmaktır” tweeti yeniden paylaşıldı ve Ersun Yanal için ‘Yuvana hoş geldin’ dendi.
Gülen yapılanmasına operasyon
219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTerör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Gülen yapılanmasının TSK ayağına yönelik operasyon başlattı. "Örgütsel iletişim amacıyla ankesörlü, kontörlü ve sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik" çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Hakkında gözaltı kararı bulunan askerlerin rütbeleri