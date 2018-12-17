İşsizlik Eylül'de yüzde 11,4'e yükseldi

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Özet

  1. İşsizlik Eylül ayında %11,4'e yükselerek Şubat 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
  2. Sanayi üretimi Ekim'de yüzde 5,7 azaldı.

Canlı anlatım

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  1. Gazeteci Kürşat Akyol hayatını kaybetti: 'Teslim etmediğin kalemin ve eğmediğin boynunla güle güle arkadaş'

    Kürşat Akyol
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    Bir süredir kanser tedavisi görmekte olan gazeteci Kürşat Akyol, 51 yaşında hayatını kaybetti.

    Bir dönem BBC Türkçe Servisi’nde de çalışmış olan Kürşat Akyol, BBC Türkçe’nin radyo yayınlarına önemli katkılarda bulunmuştu.

    1967 İzmir doğumlu Akyol, 30 yılı aşkın gazetecilik kariyerinde Günaydın, Cumhuriyet, Radikal ve Karşı gazetelerinde çalışmış, Kanal 6 televizyonunda da görev almıştı.

    Akyol’un yazıları ve analizleri, Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR), Al Monitor ve Deutsche Welle’de de yer almıştı.

    Meslektaşları Akyol’u sosyal medya paylaşımlarıyla andı:

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  2. Post update

    Sanayi üretimi
    Copyright: BBC

    Sanayi üretimi endeksi Ekim’de beklentilerin üzerinde yüzde 5,7 daraldı. Reuters haber ajansının anketinde daralma beklentisi yüzde 4 seviyesindeydi.

    Bu yıl TL’de yaşanan sert değer kaybının ve ardından gelen Merkez Bankası faiz artırımının yılın son çeyreğinde üretime olumsuz yansıması bekleniyordu.

    İmalat sanayiinde daralma yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Ara malı üretimi yüzde 9,5 azalırken, orta ve düşük teknolojili ürünlerin üretimi yüzde 10,5, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ise yüzde 9,8 daraldı.

  3. İşsizlik son 1,5 yılın en yükseğinde: %11,4

    İşsizlik
    Copyright: BBC

    TÜİK’in açıkladığı verilere göre işsizlik Eylül ayında yüzde 11,4’e yükselerek Şubat 2017’den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik ise bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 11,3’e çıktı.

    Genç nüfusta işsizlik Eylül’de bir önceki yıla göre 1,6 puan artarak yüzde 21,6’ya çıkarken, kadın işsizliği de yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

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