İşsizlik Eylül'de yüzde 11,4'e yükseldi

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TÜİK’in açıkladığı verilere göre işsizlik Eylül ayında yüzde 11,4’e yükselerek Şubat 2017’den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik ise bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 11,3’e çıktı.

Genç nüfusta işsizlik Eylül’de bir önceki yıla göre 1,6 puan artarak yüzde 21,6’ya çıkarken, kadın işsizliği de yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.