Canlı
AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Jeffrey’nin YPG açıklaması kabul edilemez
Türkiye'de gün boyu meydana gelen gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Jeffrey’nin YPG açıklaması kabul edilemez
- Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 118 muvazzaf asker tutuklandı
- İstanbul'da sis etkili oluyor
Canlı anlatım
time_stated_uk
AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Jeffrey’nin YPG açıklaması kabul edilemez
AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK televizyonunda katıldığı bir programda soruları yanıtladı, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin YPG'nin Suriye siyasal oluşumunun bir parçası olması gerektiğine ilişkin açıklamasına ve yerel seçimlere değindi.
Paylaşımı tepkiye yol açan Albay Sean Ryan özür diledi
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk ordusuna “terörist” denilen bir paylaşımı retweet etti. Hatasını fark eden Albay Sean Ryan, dakikalar sonra tweet’i sildi. Ardından bir özür mesajı yayımladı.
Albay Sean Ryan’ın retweet ettiği paylaşımda, “Haftanın en sevdiğim fotoğrafı. Terörist Türk ordusunun keskin nişancıları Rojovalı sivilleri hedef aldıktan, evinden okuluna yürüyen küçük bir kızı vurduktan sonra ABD Özel Kuvetleri (Yeşil Bereliler), Rojova-Türkiye sınırında devriye geziyor. Bu çocuklar güvende, Yeşil Bereliler tarafından korunuyorlar” deniyordu.
Albay Ryan'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.
Alman gazeteci Julian Blöcke tarafından retweet’i nedeniyle eleştirilen Albay Ryan, gazeteciyi önce bloke etti, ardından blokeyi kaldırdı.
Sözcülük daha sonra bir özür mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Resmi hesabımdan, yanlışlıkla IŞİD’i yenme misyonumuzda kilit ortaklarımızdan biri olan, koalisyon ortağımız Türkiye’yi küçük düşürücü olan bir içerik paylaştım. Saygısızlık etmek istemedim. Karşılıklı güvenliğe dair görev paylaşımı yapıyoruz ve IŞİD’i yenme konusunda kararlıyız. Lütfen özrümü kabul edin.”
İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı ile kentin bazı çevrelerinde sis etkili oluyor.
Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle zaman zaman ulaşım aksıyor.
Fethullah Gülen yapılanmasına operasyon: 118 muvazzaf asker tutuklandı
Türk Silahlı Kuvetleri (TSK) içerisindeki Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 118 muvazzaf asker tutuklandı.
"Gazi Turgut Aslan" isimli operasyon kapsamında 14 Aralık'ta 85'i subay, 115 astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere 216 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 45 farklı ilde yapılan operasyonda 191 asker gözaltına alındı.
Toplamda 31 şüpheli serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 23'ününün serbest bırakılma gerekçesi, etkin pişmanlıktan yararlanarak “örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunmaları" oldu. Dün tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 160 şüpheliden 118'i ise tutuklandı.
4 şüpheli ise “mazeret durumları, etkin pişmanlıktan yaralanma ihtimalleri, örgütsel konumlarından” bahisle ve haklarında bulundukları yere yakın emniyet birimine her daim çağrıldıklarında başvurmak şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 25 kişi ise aranıyor.