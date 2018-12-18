AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Jeffrey’nin YPG açıklaması kabul edilemez

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ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk ordusuna “terörist” denilen bir paylaşımı retweet etti. Hatasını fark eden Albay Sean Ryan, dakikalar sonra tweet’i sildi. Ardından bir özür mesajı yayımladı.

Albay Sean Ryan’ın retweet ettiği paylaşımda, “Haftanın en sevdiğim fotoğrafı. Terörist Türk ordusunun keskin nişancıları Rojovalı sivilleri hedef aldıktan, evinden okuluna yürüyen küçük bir kızı vurduktan sonra ABD Özel Kuvetleri (Yeşil Bereliler), Rojova-Türkiye sınırında devriye geziyor. Bu çocuklar güvende, Yeşil Bereliler tarafından korunuyorlar” deniyordu.

Albay Ryan'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Alman gazeteci Julian Blöcke tarafından retweet’i nedeniyle eleştirilen Albay Ryan, gazeteciyi önce bloke etti, ardından blokeyi kaldırdı.

Sözcülük daha sonra bir özür mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Resmi hesabımdan, yanlışlıkla IŞİD’i yenme misyonumuzda kilit ortaklarımızdan biri olan, koalisyon ortağımız Türkiye’yi küçük düşürücü olan bir içerik paylaştım. Saygısızlık etmek istemedim. Karşılıklı güvenliğe dair görev paylaşımı yapıyoruz ve IŞİD’i yenme konusunda kararlıyız. Lütfen özrümü kabul edin.”