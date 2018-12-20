Yalova merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89.626 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 16.058 konut satışı ile yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7.834 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 4.773 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.

En çok Iraklılar ev aldı

Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %117,1 artarak 4.672 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.

Irak'ı sırasıyla, İran, Afganistan, Rusya ve Suudi Arabistan izledi.