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Yalova merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da da hissedilen Yalova Çınarcık merkezli 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Yalova merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azaldı
Canlı anlatım
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Konut satışları Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89.626 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 16.058 konut satışı ile yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu.
Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7.834 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 4.773 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.
En çok Iraklılar ev aldı
Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %117,1 artarak 4.672 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.
Irak'ı sırasıyla, İran, Afganistan, Rusya ve Suudi Arabistan izledi.
Dolar/TL, Amerikan Merkez Bankası'nın kararı ardından yükseldi
Dolar/TL, Amerikan Merkez Bankası Fed'in Aralık ayı toplantısının ardından yükseldi.
Fed, yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giderek fonlama oranını yüzde 2,25-2,50 seviyesine çekti.
Fed açıklamasının öncesinde gün içi işlemlerde sert düşüşle 5,22 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL kuru, kararın ardından 5.30'un üzerini gördü.
Çarşamba günü ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasıyla birlikte dolar/TL dün gece saatlerinde 3 Aralık'tan beri ilk kez 5,22'ye gerilemişti.
Kur, saat 10:00 itibariyle 5,29 seviyesinden işlem görüyor.
Kandilli: Çınarcık, Yalova merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul’da da hissedilen Yalova Çınarcık merkezli 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sabah saat 9:34'te gerçekleşti.
Depremin ardından yine Çınarcık merkezli saat 9:47'de 2,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.