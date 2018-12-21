YSK, yerel seçim sürecinde geçerli olacak yasaklara ilişkin esasları açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere yönelik belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasakları esaslarını açıkladı.

Buna göre, propaganda serbestliği 21 Mart Perşembe sabahında başlayacak, oy verme gününden önceki gün (30 Mart Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

Seçime 10 gün kala kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminlerin yayınlanması, vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması yasak olacak.

Yayınların, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması gerekecek.

Seçmenlerin elektronik posta adreslerine veya telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Partiler ancak kendi üyelerine bu şekilde ulaşabilecek.

Her türlü propaganda faaliyetinde Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

Siyasi partiler ve adaylar belirtilen propaganda amaçlı malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak.