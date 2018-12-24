Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adliyeye götürüldü

TWITTER Copyright: TWITTER Akpınar ve Gezen, cuma günü Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılmıştı. Image caption: Akpınar ve Gezen, cuma günü Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılmıştı.

Polis, Halk TV'de yaptığı yorumlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar'ı Kadıköy'deki evinden alarak Anadolu Adalet Sarayı'na götürdü.

Akpınar, "Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili yargıya çağrı yapmış ve "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" demişti.

Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Programın diğer konuğu Müjdat Gezen de ifadeye çağrıldı.