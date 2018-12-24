Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Hakkında soruştuma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis tarafından evinden alınarak ifade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Halk TV'de cuma günü katıldıkları programda yaptıkları yorumlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" demişti.
Erdoğan'ın sözlerinin ardından Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Metin Akpınar ifade vermek üzere adliyeye götürülüyor
Polis, Halk TV'de yaptığı yorumlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar'ı Kadıköy'deki evinden alarak Anadolu Adalet Sarayı'na götürdü.
Akpınar, "Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili yargıya çağrı yapmış ve "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" demişti.
Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Programın diğer konuğu Müjdat Gezen de ifadeye çağrıldı.
Gülen yapılanması operasyonu: 19 sarı yelek bulundu, 22 kişi gözaltında
Anadolu AjansıCopyright: Anadolu Ajansı
Bursa'daki Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda, bir evde 19 sarı yelek, 9 kırmızı yelek ve sahte kimlikler bulunduğu duyuruldu. 22 kişi gözaltına alındı.
Canlı anlatım
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Müjdat Gezen ifade vermek üzere adliyede
Hakkında soruştuma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis tarafından evinden alınarak ifade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Halk TV'de cuma günü katıldıkları programda yaptıkları yorumlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" demişti.
Erdoğan'ın sözlerinin ardından Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Metin Akpınar ifade vermek üzere adliyeye götürülüyor
Polis, Halk TV'de yaptığı yorumlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar'ı Kadıköy'deki evinden alarak Anadolu Adalet Sarayı'na götürdü.
Akpınar, "Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili yargıya çağrı yapmış ve "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" demişti.
Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Programın diğer konuğu Müjdat Gezen de ifadeye çağrıldı.
Gülen yapılanması operasyonu: 19 sarı yelek bulundu, 22 kişi gözaltında
Bursa'daki Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda, bir evde 19 sarı yelek, 9 kırmızı yelek ve sahte kimlikler bulunduğu duyuruldu. 22 kişi gözaltına alındı.