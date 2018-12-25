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2019 asgari ücretinin bugün belirlenmesi bekleniyor
Asgari Ücret Komisyonu bugün TSİ 10.00'da tekrar toplanacak. Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleşecek toplantıda 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
Özet
- 2019 asgari ücretinin bugün belirlenmesi bekleniyor
- GATA’daki Gülen yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı
- Şarkıcı Sıla Gençoğlu: Hâlâ kendime gelemedim
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YSK: 1 Ocak’tan itibaren gazete ve televizyonlar tarafsız olmak zorunda, siyasi partiler telefonlara mesaj atamayacak
Yüksek Seçim Kurulu basın ve yayın kuruluşlarının 1 Ocak 2019’dan 31 Mart’taki yerel seçime kadar uyması gereken yayın ilkelerini yayımladı.
Karara göre basın ve yayın kuruluşları tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacak, demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olacak.
Oy verme tarihi olan 31 Mart 2019'dan önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde ya da aleyhinde, vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve dağıtım yapılamayacak.
Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak, kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı, araştırmanın kim tarafından finanse edildiği açıklanmak zorunda olacak.
Dışileri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye’ye operasyonu ABD ile birlikte koordine ediyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye operasyonu hakkında “Türkiye 'gireceğim' derse girer ama ABD'nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz" dedi.
Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD’nin çekilmesinin nasıl olacağı konusunda askeri ve diplomatik temasların da devam ettiğini belirtti.
Anadolu Ajansı, Çavuşoğlu’nun Fransa’nın YPG’yi korumak için Suriye’de kalmasının Fransa’ya da YPG’ye de faydası olmayacağını söylediğini aktardı.
Bakan Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında ise “Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur; ama Suudi Arabistan ile ikili bir sorun olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu: Hâlâ kendime gelemedim
Ahmet Kural tarafından darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olan şarkıcı Sıla Gençoğlu, yaşadıklarının ardından “Hâlâ kendime gelemedim, toparlayamadım kendimi. Sokağa bile çok çıkmıyorum” dedi.
Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Sıla, “Hiç kimse dayağı ya da herhangi bir şiddeti savunamaz. Bu sadece erkeğin kadını dövmesiyle ilgili değil, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, hepsi için geçerli. Bir kere gayrı medeni, gayrı ahlaki ve gayri insanı... Hepimiz bu anlayışla mücadele etmeliyiz!” ifadelerini kullandı.
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
İDO
GATA’daki Gülen yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı
15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişiminin ardından kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki (GATA) Gülen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda gözaltı kararı çıkarılanların 24’ünün doktor olduğu açıklandı.
Doktorlar Gülen yapılanmasına mensup firari kadınların çocuklarını kayıt yaptırmadan doğurtmakla suçlanıyor.
2019 asgari ücretinin bugün belirlenmesi bekleniyor
Asgari Ücret Komisyonu bugün TSİ 10.00’da tekrar toplanacak.
Ankara’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleşecek toplantıda 2019’da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
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