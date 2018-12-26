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Gülen yapılanması operasyonu: İzmir'de 30 kişi hakkında gözaltı kararı
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Gülen yapılanmasına operasyon: İzmir'de 30 kişi hakkında gözaltı kararı
- OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
- Lice'de 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
- Ankara ve 23 ilde kar nedeniyle okul tatil oldu
Canlı anlatım
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Post update
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza yeniden hoşgeldiniz.
Ankara başta olmak üzere 23 ilde yoğun kar nedeniyle okullar tatil oldu.
Öte yandan Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda İzmir'de 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.