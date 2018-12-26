Gülen yapılanması operasyonu: İzmir'de 30 kişi hakkında gözaltı kararı

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Ankara başta olmak üzere 23 ilde yoğun kar nedeniyle okullar tatil oldu.

Öte yandan Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda İzmir'de 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.