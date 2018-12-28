Ankara'da IŞİD soruşturması: 64 kişi hakkında gözaltı kararı - Türkiye'de Bugün

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Ankara'daki IŞİD soruşturmasında 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  2. Türkiye'de çok sayıda il merkezi ve ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
  3. Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yaptığı operasyonda 1,5 ton esrar yakalandı.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. İpsala Gümrüğü'nde 1,5 ton esrar yakalandı

    Türk-Yunan sınırında tırlar
    Copyright: Getty Images (ARŞİV)
    Image caption: Arşiv fotoğrafı

    Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yaptığı operasyonda 1,5 ton esrar yakalandı.

    Operasyon, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu olarak kayıtlara geçti.

    Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin 40 milyon lira olduğu belirlendi.

    Türkiye’ye giriş yapmak üzere yükü soya fasulyesi olduğu beyan edilen TIR İpsala Gümrük Sahası'na gitti.

    Yapılan kontrollerde TIR’ın beyan edildiği gibi soya fasulyesi ile yüklü olduğu tespit edildi ve işlemleri tamamlandı.

    İkinci tırda yakalandı

    Yasal yükle dolu olan TIR’ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı firmaya ait, soya fasulyesi yüklü yeni bir TIR daha gümrüklü sahaya geldi.

    Şoförlüğünü Arnavut uyruklu bir kişinin yaptığı ikinci TIR, saha çalışması ve istihbarat faaliyetleri sonucu X-ray taramasına sevk edildi.

    X-ray taramasında şüpheli yoğunluk farkları görülmesi üzerine fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de dahil olduğu detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.

    Olayla ilgili olarak yapılan operasyonda TIR şoförü dahil toplam 3 kişi gözaltına alındı.

  2. Birçok ilde eğitim kar nedeniyle tatil edildi

    Kar altında öğrenciler
    Copyright: Getty Images

    Van Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Bingöl

    Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

    Karaman

    Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Kentte devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.

    Ardahan

    Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.

    Elazığ

    Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Bayburt

    Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde dün etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 28 Aralık Cuma günü, eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.

    Kayseri

    Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesi'nde eğitime ara verildi.

    Rize

    Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

    Hakkari

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

    Malatya

    Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

    Sivas

    Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma etkisini gösterdi.

    Buzlanma nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

    Konya

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Halkapınar, Karapınar, Seydişehir, Ereğli, Akören, Bozkır, Yunak ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verildi.

    Nevşehir

    Nevşehir'de kar yağışının ardından kara yollarında etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ile bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için il Erzincan

    Erzincan

    Erzincan'da 3 ilçenin tamamı, 4 ilçe de ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.

  3. Ankara'da IŞİD soruşturması: 64 kişi hakkında gözaltı kararı

    Arşiv Fotoğrafı
    Copyright: Getty Images (ARŞİV)

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, IŞİD'in Ankara’daki faaliyetlerinin deşifresine edilmesine yürüttüğü soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla operasyon başlatıldı.

Yukarı dön