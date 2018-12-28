Ankara'da IŞİD soruşturması: 64 kişi hakkında gözaltı kararı - Türkiye'de Bugün
Özet
- Ankara'daki IŞİD soruşturmasında 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- Türkiye'de çok sayıda il merkezi ve ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
- Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yaptığı operasyonda 1,5 ton esrar yakalandı.
Canlı anlatım
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İpsala Gümrüğü'nde 1,5 ton esrar yakalandı
Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yaptığı operasyonda 1,5 ton esrar yakalandı.
Operasyon, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu olarak kayıtlara geçti.
Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin 40 milyon lira olduğu belirlendi.
Türkiye’ye giriş yapmak üzere yükü soya fasulyesi olduğu beyan edilen TIR İpsala Gümrük Sahası'na gitti.
Yapılan kontrollerde TIR’ın beyan edildiği gibi soya fasulyesi ile yüklü olduğu tespit edildi ve işlemleri tamamlandı.
İkinci tırda yakalandı
Yasal yükle dolu olan TIR’ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı firmaya ait, soya fasulyesi yüklü yeni bir TIR daha gümrüklü sahaya geldi.
Şoförlüğünü Arnavut uyruklu bir kişinin yaptığı ikinci TIR, saha çalışması ve istihbarat faaliyetleri sonucu X-ray taramasına sevk edildi.
X-ray taramasında şüpheli yoğunluk farkları görülmesi üzerine fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de dahil olduğu detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.
Olayla ilgili olarak yapılan operasyonda TIR şoförü dahil toplam 3 kişi gözaltına alındı.
Birçok ilde eğitim kar nedeniyle tatil edildi
Van Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl
Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Karaman
Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kentte devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.
Ardahan
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.
Elazığ
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bayburt
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde dün etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 28 Aralık Cuma günü, eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.
Kayseri
Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesi'nde eğitime ara verildi.
Rize
Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Hakkari
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Malatya
Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Sivas
Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma etkisini gösterdi.
Buzlanma nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Konya
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Halkapınar, Karapınar, Seydişehir, Ereğli, Akören, Bozkır, Yunak ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verildi.
Nevşehir
Nevşehir'de kar yağışının ardından kara yollarında etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ile bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için il Erzincan
Erzincan
Erzincan'da 3 ilçenin tamamı, 4 ilçe de ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.
Ankara'da IŞİD soruşturması: 64 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, IŞİD'in Ankara’daki faaliyetlerinin deşifresine edilmesine yürüttüğü soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla operasyon başlatıldı.