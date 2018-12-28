Ankara'da IŞİD soruşturması: 64 kişi hakkında gözaltı kararı - Türkiye'de Bugün

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Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yaptığı operasyonda 1,5 ton esrar yakalandı.

Operasyon, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu olarak kayıtlara geçti.

Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin 40 milyon lira olduğu belirlendi.

Türkiye’ye giriş yapmak üzere yükü soya fasulyesi olduğu beyan edilen TIR İpsala Gümrük Sahası'na gitti.

Yapılan kontrollerde TIR’ın beyan edildiği gibi soya fasulyesi ile yüklü olduğu tespit edildi ve işlemleri tamamlandı.

İkinci tırda yakalandı

Yasal yükle dolu olan TIR’ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı firmaya ait, soya fasulyesi yüklü yeni bir TIR daha gümrüklü sahaya geldi.

Şoförlüğünü Arnavut uyruklu bir kişinin yaptığı ikinci TIR, saha çalışması ve istihbarat faaliyetleri sonucu X-ray taramasına sevk edildi.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk farkları görülmesi üzerine fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de dahil olduğu detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.

Olayla ilgili olarak yapılan operasyonda TIR şoförü dahil toplam 3 kişi gözaltına alındı.