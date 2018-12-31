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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 60 gözaltı kararı
Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye'de gün içinde meydana gelen gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 60 kişi hakkında gözaltı kararı
- TÜİK: Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 89,8 azaldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yeni yıl mesajı gönderdi.
Erdoğan Trump'a gönderdiği mesajında "Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi, stratejik ortaklığımızın gerektirdiği seviyelere çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin bundan sonra daha parlak olacağına inanıyorum" dedi.
Erdoğan Putin'e hitaben yazdığı yeni yıl mesajında da Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin gelecek yıl da artarak devam etmesini beklediğini vurguladı.
Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'i 2019'da Türkiye'ye davet etti.
TÜİK: Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 89,8 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kasım ayında dış ticaret açığı ise yüzde 89,8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Kasım ayında yüzde 69,1 iken, 2018 Kasım ayında yüzde 96'ya yükseldi.
Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 10,9 arttı
Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 7 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.
İthalatta ilk sırayı Rusya aldı
Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Kasım ayında 1 milyar 756 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 566 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 391 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 60 gözaltı kararı
Ankara'da Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 60 görevli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kişiler arasında 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay var.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bu kişilerden 8'inin pilot olduğu kaydedildi.