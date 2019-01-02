Türkiye yeni yıla kar ve yağmurlu havayla başladı - Türkiye'de Bugün

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2019'un ilk iş günü için Türkiye genelinde kar ve yağmur uyarısı yaptı.

İstanbul'da bugün yağmurun etkili olması beklenirken, yapılan tahminler Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının görüleceğine işaret ediyor.

Ankara ise yeni yılın ilk iş gününe kar yağışıyla başladı. Yaklaşık dört saat aralıksız devam eden kar yağışı kentin beyaza bürünmesine neden oldu.

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre bugün, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.