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2018 enflasyonu açıklandı: Yıllık TÜFE yüzde 20,3, ÜFE yüzde 33,6

Aralık'ta üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 2,22, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ise yüzde 0,4 düştüğü tespit edildi. Böylece 2018'de TÜFE 20,8 ÜFE de yüzde 33,64 oldu. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. 2018 enflasyonu açıklandı: Yıllık TÜFE yüzde 20,3, ÜFE yüzde 33,6
  2. Ankara’da Gülen yapılanması operasyonu: 16 gözaltı kararı
  3. İstanbul’da bir kişi metrobüs altında kalarak yaşamını yitirdi

Canlı anlatım

Yazan Onur Erem

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  1. İstanbul’da bir kişi metrobüs altında kalarak yaşamını yitirdi

    metrobüs
    Copyright: dha

    İstanbul Şişli’deki Darülaceze Metrobüs Durağı'nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel hayatını kaybetti.

    Olay Şişli Darülaceze Metrobüs durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

    DHA’ya göre metrobüs bekleyen Mehmet Suel henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna düştü.

    Suel, o sırada Avcılar yönüne seyir halindeki metrobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı.

    Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel, daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  2. 2018 enflasyonu açıklandı: TÜFE yüzde 20,3, ÜFE yüzde 33,6

    para
    Copyright: Getty Images

    Aralık ayının enflasyon verileri bugün açıklandı.

    Geçen ay üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 2,22, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ise yüzde 0,4 düştüğü tespit edildi.

    Böylece 2018’de TÜFE 20,8 ÜFE de yüzde 33,64 oldu.

  3. Ankara’da Gülen yapılanması operasyonu: 16 gözaltı kararı

    gözaltı
    Copyright: Getty Images

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında özel şirketler ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Zanlıların Bylock programı kullanmakla itham ediliyor.

    Malatya’da ise gözaltına alınan ve aralarında eski askeri öğrencilerin de bulunduğu yedi şüpheliden ikisi tutuklandı, beşi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Aynı soruşturma kapsamında iki kişinin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.

  4. Post update

    Günaydın! Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.

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